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Сергей Петрухин: Милиционеры и чиновники очень боятся публичности

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  • 18.12.2018, 15:59
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Сергей Петрухин

От камеры ничего не утаишь.

В белорусских городах и поселках блогерства как явление уже давно стало обыденностью. Некоторые пишут, кто-то фотографирует, а кто-то готовит видеоконтент для своих интернет-каналов. В Бресте, между прочим, популярностью пользуются видеоблогеры, которые занимаются общественно-политической тематикой.

Как рассказал «Радыё Рацыя» брестский блогер, один из соавторов Youtube-канала "Народный репортер" Сергей Петрухин:

- К сожалению, то, что показывают по телевидению, не соответствует действительности. В Беларуси появилась пустая ниша, которую занимают блогеры. И это очень хорошая возможность самореализоваться как журналисту, общественному активисту. Мы с Александром Кабановым очень отличаемся от всех блогеров. Мы работаем конкретно по фактам. Мы проводим расследования и исследования. Мы работаем с чиновниками, коррупционерами, силовиками, которые превышают свои служебные полномочия. Мы реально помогаем людям.

Мы не анализируем новости. Мы сами делаем новости. Мы конкретно помогаем людям и выносим на поверхность проблемы, которые существуют у обычного человека, который сталкивается со стеной чиновничьего произвола, равнодушием и беззаконием.

- Какие из озвученных вами проблем наиболее характерные для Бреста?

- Понятно, завод АКБ. О нем все знают. Если говорить о чем-то другом, то это произвол силовиков. Это очень большая проблема для людей. Это произвола судей и прокуратуры. Полное пренебрежение, полный игнор, отписки.

- Есть ли какие-то победы, плоды от вашей работы?

- Безусловно, есть. По нашим расследованиям были осуждены по уголовным делам высокопоставленные чиновники Брестского райисполкома. Были осуждены милиционеры, которые совершили ужасное, как я считаю, преступление - жестоко избили брестчан. К сожалению, посадили только одного. Посадили Кулешова из Кобрина, который сломал сельчанину ногу. Что главное? Даже не то, что нас поддерживает очень много людей. А то, что стали немного меняться и милиционеры, и чиновники. Зная, что они попадают на видеокамеру, ведут себя совершенно иначе. Они очень боятся публичности, к сожалению, так как чиновники и милиционеры должны быть открытыми для людей.

- Вы освещаете сейчас широко известных тему строительства аккумуляторного завода. Вокруг этой проблемы сформировался костяк, который готов идти до конца. Наблюдается создание гражданского общества.

- Благодаря строительству этого завода в нашем городе родилось сообщество умных, смелых, неравнодушных людей. Демьян Лепесевич, Татьяна Фесикова, Дмитрий Бекалюк - этих людей любят, знают, им доверяют. И на них возлагают надежду. И если летом на "кормление голубей" выходила 30-50 человек, то сейчас - 200.


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