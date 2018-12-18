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Россия зря надеется на нефть

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  • Игорь Николаев, «Эхо Москвы»
  • 18.12.2018, 16:26
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Перспективы долговременности низких цен на нефть очень большие.

А как же на нее не надеяться, если она по-прежнему «их все»? Сегодня нефтегазовые доходы, как и раньше, являются для российского федерального бюджета очень значительными. Доля таких доходов в 2019 году должна составить 41,3%. Россия, безусловно, как была, так и остается весьма зависимой от уровня мировых цен на нефть.

Поэтому понятно то внимание, которое было приковано к новой сделке ОПЕК. И была эйфория, что страны-члены ОПЕК и не входящие в картель государства смогли договориться о новом сокращении добычи нефти. С января 2019 года они уменьшат ее на 1,2 млн барр/сутки (Россия должна сократить ежедневную добычу на 228000 барр/сутки). Цены на нефть сразу же (после объявления этого решения) мощно скакнули вверх. Но прошла буквально пара дней, и от этого отскока практически ничего не осталось. Снова около 60 долларов США за баррель. Напомню, что в начале осени текущего года нефть подбиралась к 87 долларам США за баррель, на фоне которых нынешний уровень представляется совсем скромным.

Но главное – это перспективы. Каковы же они? – Ведь поднялись же цены после первой сделки ОПЕК, действовавшей с ноября 2016 года? Да, но сейчас ситуация на мировом рынке нефти уже другая, и изменения будут усиливаться. Ключевой фактор этих изменений – «вторая волна» сланцевой революции в США. Да-да, это та самая сланцевая революция, о невозможности и бесперспективности которой у нас в России было сказано очень много. И неудивительно, что россияне проспали сланцевую революцию, цены на нефть упали (в начале 2016 года они были около 30 долларов США за баррель). Потом цены подросли, и США мощнейшим образом нарастили добычу сланцевой нефти. Если всего нефти в январе 2017 года в США добывалось 8,84 млн барр/сутки, то в сентябре 2018 года уже 11,48 млн барр/сутки. А в 2019 году США должны выйти на уровень добычи нефти в 12,1 млн барр/сутки – колоссальный рост. Все это привело к тому, что в августе 2018 года США впервые стали лидерами по объему добываемой нефти (Россия – на втором месте, Саудовская Аравия – на третьем).

Надо отметить, что все эти успехи были достигнуты американцами в условиях серьезных инфраструктурных ограничений (нехватки нефтепроводов, прежде всего). Но эти ограничения успешно преодолеваются, и уже к 2020 году ожидается избыток транспортных мощностей на уровне 1,0 млн барр/сутки. Это означает, что цены на нефть будут снижаться, а рост добычи сланцевой нефти в США превзойдет то сокращение добычи нефти, о котором договорились страны-члены ОПЕК и государства, не входящие в эту организацию. Уже во второй половине 2019 года мировая цена на нефть вполне может уйти в коридор 40 – 50 долларов США за баррель, и даже такая цена не станет препятствием для дальнейшего развития сланцевой добычи.

Но нам важен даже не уровень, до которого может снизиться мировая цена на нефть, а то, как долго могут быть низкими цены. Перспективы долговременности низких цен на нефть очень большие. Так всегда бывает, когда основой изменения ценовой конъюнктуры становятся технологические факторы. А они сегодня именно такие: технологии добычи сланцевой нефти, переход автомобилестроения на электродвигатели, развитие альтернативной энергетики. Плюс общее замедление мирового экономического роста, результатом которого является снижение темпов роста спроса на нефть.

ОПЕК, похоже, так и не понял главных особенностей происходящего, в результате чего прежний простой механизм регулирования мировых цен на нефть через ограничение добычи нефти уже не очень-то и работает. Они ограничивают добычу нефти, а американцы наращивают ее. И в обозримой перспективе так и будет.

Мир вступаем в долговременный период низких цен на нефть. В истории России был уже такой период – 90-е годы прошлого века – те самые нелюбимые нынешними властями «лихие 90-е».

Но с высоты жирных «нулевых» 2000-х забывалось о такой «малозначительной» особенности тех лет, и теперь властям придется самим доказывать, что по-прежнему нефтезависимая экономика России может при низких ценах на нефть обеспечить темпы экономического роста выше мировых и войти в пятерку крупнейших экономик мира. Увы, не докажут, чудес здесь не бывает.

Игорь Николаев, «Эхо Москвы»


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