Белорусы отказываются работать 2 января 29 18.12.2018, 16:36

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Запущена петиция о переносе рабочего дня.

В Беларуси запустили петицию о переносе рабочего дня со 2 января на любую другую субботу в течение 2019 года.

- В этом году Минтруда предложило сделать 2 января 2019 г выходным днем. Он приходится на среду, и если 2 января сделают нерабочим днем, то белорусов ждет 4 выходных дня подряд – с 30 декабря по 2 января.

График переносов рабочих дней и выходных опубликован. Правительством принято решение о переносе рабочих дней в 2019 году. Конкретные даты утверждены постановлением Совета министров Республики Беларусь от 15 декабря 2018 года №906.

Совмин решил, что 2 января 2019 г. выходного не будет. Впервые за много лет этот день будет рабочим.

Просим положительно пересмотреть решение о переносе рабочего дня с 2 января 2019 года на любую другую субботу, - отмечают авторы петиции.

Напомним, 17 декабря был опубликован график переносов рабочих дней и выходных на 2019 год. При этом 2 января не сделали выходным, хотя разговоры об этом ранее были.