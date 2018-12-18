Дмитрий Бондаренко: Чтобы проводить другую политику, нужно иметь характер и мозги 4 18.12.2018, 16:57

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Фото: AP

Почему белорусские дипломаты в ООН всегда голосуют против Украины?

Беларусь проголосовала против принятия Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей", так как Лукашенко находится под влиянием России. Такое мнение в комментарии изданию "Гордон" выразил координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Дмитрий Бондаренко.

"С тревогой смотрю на действия РФ в Украине. Думаю, как и большинство белорусов, я на стороне Украины. Международные договоренности нарушать нельзя. Территориальная целостность Украины – залог мира в нашем регионе. Но по указанию Лукашенко белорусские дипломаты последовательно голосуют против резолюций, поддерживающих территориальную целостность Украины. К сожалению, в украинских СМИ я встречаю информацию, мол, позиция Лукашенко по Крыму отличается от путинской. Но это не так – факты свидетельствуют об обратном. Нужно понимать, что Лукашенко добровольно согласился на "мягкую оккупацию" Беларуси Россией – я имею в виду союзное государство. Хотя, находясь в Европе, Беларусь как раз должна стремиться в ЕС. А союзное государство с РФ вынуждает Лукашенко всегда быть на стороне Кремля", – подчеркнул Бондаренко.

По его словам, в украинские власти должны понимать, что в настоящее время Беларусь зависит от РФ.

"Лукашенко живет одним днем и не думает о будущем. Он уничтожает белорусскую культуру, получая за это какие-то подачки от Москвы. И мне стыдно, что у Беларуси такой правитель. Наша конституция и международный статус страны позволяют проводить другую политику. Но для этого нужно иметь характер и мозги. Пока что о нейтралитете Беларуси речь идти не может. По сути, белорусская армия - часть общей армии с Россией. Украине нужно понимать, что сейчас Беларусь – это практически часть военной машины РФ", – отметил Бондаренко.

17 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Россией Крыма и Севастополя. "За" проголосовали 66 стран, "против" – 19, еще 72 страны воздержались.

25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Российские силовики задержали 24 украинца, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Троих раненых украинцев поместили в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово".

Всем морякам предъявили обвинения по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение границы) Уголовного кодекса России.

США осудили действия России, назвав их проявлением агрессии, Евросоюз выразил обеспокоенность применением силы со стороны РФ. Заявления с требованием освободить украинских моряков опубликовали также НАТО и ОБСЕ.