закрыть
18 декабря 2018, вторник, 18:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Дмитрий Бондаренко: Чтобы проводить другую политику, нужно иметь характер и мозги

4
  • 18.12.2018, 16:57
  • 2,811
Фото: AP

Почему белорусские дипломаты в ООН всегда голосуют против Украины?

Беларусь проголосовала против принятия Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей", так как Лукашенко находится под влиянием России. Такое мнение в комментарии изданию "Гордон" выразил координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Дмитрий Бондаренко.

"С тревогой смотрю на действия РФ в Украине. Думаю, как и большинство белорусов, я на стороне Украины. Международные договоренности нарушать нельзя. Территориальная целостность Украины – залог мира в нашем регионе. Но по указанию Лукашенко белорусские дипломаты последовательно голосуют против резолюций, поддерживающих территориальную целостность Украины. К сожалению, в украинских СМИ я встречаю информацию, мол, позиция Лукашенко по Крыму отличается от путинской. Но это не так – факты свидетельствуют об обратном. Нужно понимать, что Лукашенко добровольно согласился на "мягкую оккупацию" Беларуси Россией – я имею в виду союзное государство. Хотя, находясь в Европе, Беларусь как раз должна стремиться в ЕС. А союзное государство с РФ вынуждает Лукашенко всегда быть на стороне Кремля", – подчеркнул Бондаренко.

По его словам, в украинские власти должны понимать, что в настоящее время Беларусь зависит от РФ.

"Лукашенко живет одним днем и не думает о будущем. Он уничтожает белорусскую культуру, получая за это какие-то подачки от Москвы. И мне стыдно, что у Беларуси такой правитель. Наша конституция и международный статус страны позволяют проводить другую политику. Но для этого нужно иметь характер и мозги. Пока что о нейтралитете Беларуси речь идти не может. По сути, белорусская армия - часть общей армии с Россией. Украине нужно понимать, что сейчас Беларусь – это практически часть военной машины РФ", – отметил Бондаренко.

17 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Россией Крыма и Севастополя. "За" проголосовали 66 стран, "против" – 19, еще 72 страны воздержались.

25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Российские силовики задержали 24 украинца, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Троих раненых украинцев поместили в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово".

Всем морякам предъявили обвинения по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение границы) Уголовного кодекса России.

США осудили действия России, назвав их проявлением агрессии, Евросоюз выразил обеспокоенность применением силы со стороны РФ. Заявления с требованием освободить украинских моряков опубликовали также НАТО и ОБСЕ. 


популярное за неделю

Мнение

Шуневич боится «политической вакханалии»
Шуневич боится «политической вакханалии» Евгений Афнагель
Считать вам, не пересчитать!
Считать вам, не пересчитать! Константин Скуратович
Эра милосердия
Эра милосердия Ирина Халип
Сильные люди
Сильные люди Наталья Радина