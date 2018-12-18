В Солнечной системе обнаружили новую планету 1 18.12.2018, 17:24

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Ученые обнаружили самый отдаленный объект в нашей Солнечной системе.

Вчера в Центре малых планет объявили об открытии самого отдаленного космического объекта в нашей Солнечной системе. Об этом сообщает CarnegieScience.

Объект получил соответствующее название - Farout (Самая далекая - ред.). От Земли до нее около 120 астрономических единиц (расстояние от нашей планеты до Солнца равно одной единице) - это приблизительно 180 млрд км.

Farout движется с наименьшей скоростью из всех известных объектов в нашей системе, потому для того, чтобы определить ее орбиту, потребуется несколько лет. Впрочем, на небе ее видно в компании других отдаленных космических тел, потому можно предположить, что орбита планеты схожа с их орбитами.

Отмечается, что впервые обнаружили и запечатлели Farout еще 10 ноября - тогда 8-метровый японский телескоп Subaru на горе Мау-Кеа на Гавайях сделал несколько снимков карликовой планеты.

Второй по удаленности от Земли космический объект - карликовая планета Ирида. Для того, чтобы добраться до нее, придется преодолеть расстояние в 96 астрономических единиц.