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В Польше выросли средние занятость и зарплата

  • 18.12.2018, 17:40

Средние занятость и зарплата в ноябре в Польше увеличились на 3 и 7,7% соответственно.

Средняя занятость в ноябре в Польше увеличилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило Главное статистическое управление, передает Польское радио.

В ведомстве также отметили, что средняя зарплата без вычета налогов в прошлом месяце увеличилось на 7,7% в годовом исчислении и составила 4966 злотых (около 1182 евро).

Представленная информация касается сектора предприятий, то есть компаний, в которых работает более 9 человек.


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