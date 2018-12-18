закрыть
18 декабря 2018, вторник, 21:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Автовладельцы протестуют против поборов

24
  • 18.12.2018, 17:44
  • 10,556

Больше половины водителей в Беларуси бойкотируют «дорожный налог».

В Беларуси разрабатывается новая схема оплаты дорожной пошлины по принципу «сколько ездишь - столько платишь», передает «Белсат». Цена государственного сбора останется прежний, но при уплате его сразу за год будет понижающий коэффициент - около 80%. За неуплату нарушителям предлагают выставлять сбор в двукратном размере. При этом чиновники предлагают разрешить фиксировать нарушение на фоторадары, которые сегодня следят только за нарушениями скоростного режима. С окончательным порядком выплаты чиновники определятся до 1 февраля следующего года.

«Техосмотра я не прохожу, так как бешеные налоги на дороги», - рассказывает автовладелец Сергей.

Четыре года назад в Беларуси водителей обязали платить госпошлину за допуск автомобиля к участию в дорожном движении. Оплату налога привязали к технического осмотру: его не пройдешь, пока не заплатишь пошлину. И приблизительно 55% автовладельцев в Беларуси отказались проходить осмотр. Сергей, например, ездить без него уже четыре года. В последнее время появились новости, что налог планируют отвязать от технического осмотра. С середины 2019-го налог можно будет платить ежемесячно. Но Сергей и новые правила считает несправедливыми, так как автомобилем пользуется очень редко.

«За месяц шесть раз. За месяц платить смысла я тоже не вижу. Ведь я целый месяц автомобилем не езжу», - отмечает водитель.

Автомобиль Сергея весит более двух тонн. Транспортный налог для такого авто - 196 рублей в год. Это почти 800 рублей за четыре года. А за четыре года отсутствия технического осмотра Сергей получил всего шесть штрафов - суммарно на 275 рублей.

«Я полагаю, проще заплатить штраф. Раз в год или два, даже три раза пусть. Все равно будет дешевле, чем ты заплатишь за техосмотр и налоги», - рассуждает Сергей.

Чиновники говорили, что средства, собранные за оплату транспортного налога, будут «направлять на содержание дорог». Власти говорили, что деньги пойдут на реконструкцию старых трасс и на строительство новых современных магистралей. Поэтому платить должны все автовладельцы, чтобы ездить по хорошим, своевременно отремонтированных дорогам без выбоин и колдобин.

«Когда ввели госпошлину для участников дорожного движения, уменьшилось количество людей, которые проходят техосмотр. По той причине, что для многих это довольно серьезная сумма», - комментирует директор станции технического осмотра Максим Яковлев.

Технический осмотр существует, чтобы убедиться, что водители ездят на исправных автомобилях. После введения государственной пошлины на СТО «Универсал», что в Заславле, стало приезжать вдвое меньше автовладельцев. Проходят технический осмотр такси и представители юридических фирм - люди, для которых процедура является допуском к работе. А также водители старой закалки, которые привыкли, что все должно быть по правилам.

У Станислава - машина, которая весит меньше полутора тонн. Ей нет десяти лет, а это значит, что мужчина должен проходить технический осмотр раз в два года. Срок осмотра автомобиля Стаса закончится как раз перед Новым годом. Лишних денег не будет, потому мужчина сомневается, нужно ли ему ехать на СТО.

«Многие люди говорили о том, чтобы включить этот налог в стоимость топлива. Ты ездишь - ты платишь, не ездишь - не платишь. А так платят все. Непонятно, за что. Дороги лучше не стали за эти четыре года», - отмечает водитель.


популярное за неделю

Мнение

Шуневич боится «политической вакханалии»
Шуневич боится «политической вакханалии» Евгений Афнагель
Считать вам, не пересчитать!
Считать вам, не пересчитать! Константин Скуратович
Эра милосердия
Эра милосердия Ирина Халип
Сильные люди
Сильные люди Наталья Радина