Автовладельцы протестуют против поборов 24 18.12.2018, 17:44

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Больше половины водителей в Беларуси бойкотируют «дорожный налог».

В Беларуси разрабатывается новая схема оплаты дорожной пошлины по принципу «сколько ездишь - столько платишь», передает «Белсат». Цена государственного сбора останется прежний, но при уплате его сразу за год будет понижающий коэффициент - около 80%. За неуплату нарушителям предлагают выставлять сбор в двукратном размере. При этом чиновники предлагают разрешить фиксировать нарушение на фоторадары, которые сегодня следят только за нарушениями скоростного режима. С окончательным порядком выплаты чиновники определятся до 1 февраля следующего года.

«Техосмотра я не прохожу, так как бешеные налоги на дороги», - рассказывает автовладелец Сергей.

Четыре года назад в Беларуси водителей обязали платить госпошлину за допуск автомобиля к участию в дорожном движении. Оплату налога привязали к технического осмотру: его не пройдешь, пока не заплатишь пошлину. И приблизительно 55% автовладельцев в Беларуси отказались проходить осмотр. Сергей, например, ездить без него уже четыре года. В последнее время появились новости, что налог планируют отвязать от технического осмотра. С середины 2019-го налог можно будет платить ежемесячно. Но Сергей и новые правила считает несправедливыми, так как автомобилем пользуется очень редко.

«За месяц шесть раз. За месяц платить смысла я тоже не вижу. Ведь я целый месяц автомобилем не езжу», - отмечает водитель.

Автомобиль Сергея весит более двух тонн. Транспортный налог для такого авто - 196 рублей в год. Это почти 800 рублей за четыре года. А за четыре года отсутствия технического осмотра Сергей получил всего шесть штрафов - суммарно на 275 рублей.

«Я полагаю, проще заплатить штраф. Раз в год или два, даже три раза пусть. Все равно будет дешевле, чем ты заплатишь за техосмотр и налоги», - рассуждает Сергей.

Чиновники говорили, что средства, собранные за оплату транспортного налога, будут «направлять на содержание дорог». Власти говорили, что деньги пойдут на реконструкцию старых трасс и на строительство новых современных магистралей. Поэтому платить должны все автовладельцы, чтобы ездить по хорошим, своевременно отремонтированных дорогам без выбоин и колдобин.

«Когда ввели госпошлину для участников дорожного движения, уменьшилось количество людей, которые проходят техосмотр. По той причине, что для многих это довольно серьезная сумма», - комментирует директор станции технического осмотра Максим Яковлев.

Технический осмотр существует, чтобы убедиться, что водители ездят на исправных автомобилях. После введения государственной пошлины на СТО «Универсал», что в Заславле, стало приезжать вдвое меньше автовладельцев. Проходят технический осмотр такси и представители юридических фирм - люди, для которых процедура является допуском к работе. А также водители старой закалки, которые привыкли, что все должно быть по правилам.

У Станислава - машина, которая весит меньше полутора тонн. Ей нет десяти лет, а это значит, что мужчина должен проходить технический осмотр раз в два года. Срок осмотра автомобиля Стаса закончится как раз перед Новым годом. Лишних денег не будет, потому мужчина сомневается, нужно ли ему ехать на СТО.

«Многие люди говорили о том, чтобы включить этот налог в стоимость топлива. Ты ездишь - ты платишь, не ездишь - не платишь. А так платят все. Непонятно, за что. Дороги лучше не стали за эти четыре года», - отмечает водитель.