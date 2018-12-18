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Белорусский лжебатюшка лечил тягу к спиртному водкой

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  • 18.12.2018, 17:46
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И предлагал молитву монаха-отшельника за 365 долларов.

Некоторые детали завершенного расследования уголовного дела о корыстных похождениях лжесвященнослужителя в эфире «Альфа Радио» озвучила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает «Минск-Новости».

Напомним, продолжатель дела Остапа Бендера покусился на святое: выдавал себя за священника православной церкви, использовал соответствующее облачение, утварь и на разные, якобы благие дела брал у людей деньги. Считается, что таким образом мошенник обогатился на 49 тыс. рублей, отдавать которые не собирался.

В частности, лжесвященнослужитель говорил, что целый год за граждан будет ежедневно молиться монах-отшельник, причем совершенно бесплатно. А пожертвование в размере 365 долларов США требовалось исключительно на свечи (по одной в день), которые якобы зажигались во время молитвы.

Уникальным было предложение избавить от алкогольной зависимости: мужчина уверял, что всякая тяга к спиртному исчезнет, стоит выпить освященную им водку. Однако у людей при таком «избавлении» могли пропасть лишь деньги.

Мужчина, промышлявший в Минске и Брестской области, обвиняется по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.


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