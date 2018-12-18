Акции РФ дешевеют на бегстве инвесторов 18.12.2018, 17:59

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Индекс Мосбиржи фиксирует минимумы за три недели.

Индекс Мосбиржи тестирует минимальные уровни более чем за три недели на фоне обвала цен на нефть и выхода инвесторов из рискованных активов в преддверии заседания Федеральной резервной системы США, пишет finanz.ru со ссылкой на «Блумберг».

"Российские фондовые индексы теряют более 1 процента в рамках сокращения ‘спроса на риск’ на глобальных рынках в целом, - написал по электронной почте аналитик ИК "Олма" Антон Старцев, отметив дополнительное давление на акции от обвала нефтяных котировок. - Усиление продаж на рынке акций США привело к падению американских фондовых индексов и повлекло пересмотр инвесторами позиций по активам на развивающихся рынках в пользу ‘защитных’ инструментов".

Акции развивающихся рынков падают после распродажи в США и выступления президента Китая Си Цзиньпина, который разочаровал инвесторов отсутствием новых стимулов. Brent торгуется на минимальных уровнях с октября 2017 года из-за сомнений инвесторов в эффективности соглашения ОПЕК+, в то время как Минэнерго США прогнозирует рост добычи в стране.