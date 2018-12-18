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Лионель Месси установил рекорд, получив пятую «Золотую бутсу»

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  • 18.12.2018, 18:16
Лионель Месси

Знаменитый футболист признан лучшим бомбардиром в Европе в сезоне-2017/18.

Нападающий "Барселона" Лионель Месси признан лучшим бомбардиром в Европе в сезоне-2017/18, за что получил от Ассоциаций спортивных изданий Старого Света "Золотую бутсу", пишет «Прессбол».

Это его пятый подобный трофей. Ранее Месси получал "Золотую бутсу" в сезонах-2009/10, -2011/12, -2012/13, -2016/17.

Аргентинец стал рекордсменом по количеству "Золотых бутс". На втором месте – ныне выступающий за "Ювентус" Криштиану Роналду, у него 4 приз.


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