Лионель Месси установил рекорд, получив пятую «Золотую бутсу» 1 18.12.2018, 18:16

Лионель Месси

Знаменитый футболист признан лучшим бомбардиром в Европе в сезоне-2017/18.

Нападающий "Барселона" Лионель Месси признан лучшим бомбардиром в Европе в сезоне-2017/18, за что получил от Ассоциаций спортивных изданий Старого Света "Золотую бутсу", пишет «Прессбол».

Это его пятый подобный трофей. Ранее Месси получал "Золотую бутсу" в сезонах-2009/10, -2011/12, -2012/13, -2016/17.

Аргентинец стал рекордсменом по количеству "Золотых бутс". На втором месте – ныне выступающий за "Ювентус" Криштиану Роналду, у него 4 приз.