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Борис Гребенщиков - Оюбу Титиеву: Мы с вами, свет побеждает тьму

  • 18.12.2018, 18:29
Борис Гребенщиков

Лидер группы «Аквариум» поддержал инициативу Amnesty International в защиту правозащитника.

Российский рок-музыкант и лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков поддержал инициативу международной организации Amnesty International (AI) в защиту чеченского правозащитника Оюба Титиева. "Вам сил и терпения. Мы с Вами. Свет побеждает тьму. Храни вас Бог", - написано в письме, которое Гребенщиков отправил Титиеву в СИЗО, пишет «Немецкая волна».

Глобальная кампания в подержку Титиева проводилась AI на протяжении всего 2018 года, пока руководитель чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" находится в Чечне под арестом. В рамках этой кампании было собрано 160 тысяч подписей под петицией с требованием к российским властям освободить Титиева и правозащитника Игоря Нагавкина из Волгограда, а также расследовать нападение на эколога Андрея Рудомаху из Краснодара.

Правозащитник Игорь Нагавкин был освобожден

Через три недели после того, как 26 октября собранные подписи были переданы в администрацию президента РФ, Нагавкин был отпущен на свободу. Он провел в СИЗО два года по надуманным обвинениям.

Оюб Титиев был задержан в Чечне 9 января. По версии следствия, Титиев "в неустановленном месте и время" и "при неустановленных обстоятельствах" приобрел не менее 207 граммов марихуаны. Правозащитник вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены.

В декабре Титиев стал лауреатом германо-французской премии "За права человека и верховенство закона", которую от его имени в Москве приняли председатель совета "Мемориала" Олег Орлов, а также чеченская правозащитница, писательница и журналистка Милана Бахаева.


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