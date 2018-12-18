Лукашенко: Противно смотреть на игру, что минского «Динамо», что сборных 21 18.12.2018, 18:36

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Правитель вновь разочаровался в своих «игрушках».

Александр Лукашенко отмечает низкое качество подготовки тренерских кадров по видам спорта. Об этом он сегодня заявил на совещании по вопросам развития летних видов спорта, передает БелТА.

"Отвратительная подготовка тренеров", - подчеркнул белорусский диктатор.

По его словам, например, недавнее поражение молодежной сборной Беларуси по хоккею произошло не только по вине тех или иных чиновников от спорта, но и по причине плохой работы тренеров. "Мы проигрываем тем командам, которых мы два года назад на одном коньке обыгрывали. Противно смотреть на игру, что минского "Динамо", что сборных команд. Это работа тренеров", - обратил внимание правитель.

"Сегодня тренеров выпускаем в три раза больше, чем их работает. Примите меры, чтобы, закончив образование, шел работать тренером. Нет - лишайте его диплома, - сказал Лукашенко. - Это такая и работа в данном учебном заведении. Там должны быть преданные и надежные люди, если они пришли и хотят работать тренерами или учителями физической культуры".

Диктатор привел данные, что в отдельных видах спорта за последние 10 лет подготовлено в полтора-два раза больше тренеров, чем сегодня работает. "Где остальные? - поставил вопрос белорусский диктатор. - Зачем мы деньги тратим, зачем мы им образование даем? Чтобы корочку получить?"

Он обратил внимание, что молодые специалисты остаются там, где руководитель проявляет заинтересованность и создает условия для работы и жизни. "На плечах тренера лежит основная ответственность за поиск, отбор, подготовку и мотивацию будущих чемпионов. С другой стороны, создавая для тренера необходимые условия, нужно наладить эффективный контроль за его работой, за учетом занимающихся в спортивных школах", - считает Лукашенко.