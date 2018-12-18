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Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют

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  • 18.12.2018, 18:55
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Фото: slon.ru

Путин избавил россиян от постоянных напоминаний о том, сколько стоит доллар.

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в действующее законодательство о валютном регулировании и валютном контроле. В соответствии с документом, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, ЦБ получил право устанавливать обязательные требования для коммерческих банков о порядке размещения ими информации о курсах принимаемой к обмену иностранной валюты, передает РБК.

В феврале 2018 года Банк России выступил с инициативой о введении запрета размещать электронные табло (а также любые другие носители информации — щиты, стенды, перетяжки и т.д.), на которых указываются курсы валют, за пределами помещений банков. Свое предложение в ЦБ объяснили необходимостью «ужесточить борьбу с нелегальными обменниками».

В декабре 2018 года закон, предоставляющий ЦБ право регулировать порядок размещение информации об обменных курсах валют был принят сначала Госдумой РФ, а затем одобрен Советом Федерации.

В разработанном ЦБ проекте указания говорится, что информация о курсах принимаемых к обмену валют можно размещаться банками «только внутри помещения, в котором находится уполномоченный банк» и так, чтобы доступ к такой информации открывался только внутри помещения, в котором тот находится. Однако данное требование не распространяется на размещение курсовой информации в СМИ, сети Интернет и мобильных приложениях банков.


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