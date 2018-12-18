Где в Беларуси будет самый дорогой «Оливье»4
- 18.12.2018, 19:17
- 1,652
Предновогодняя статистика цен на ингредиенты традиционного салата.
«Салідарнасць» изучила предновогоднюю статистику цен на ингредиенты традиционного салата.
Накануне новогодних праздников решили выяснить, в каком регионе страны традиционный «Оливье» будет самым дорогим и самым дешевым.
Расчеты подготовлены на основе средних цен за ноябрь 2018-го. Не исключено, что закупка основных ингредиентов для салата в конце декабря обойдется несколько дороже. Цены указаны за килограмм, десяток (яйцо) и литр (в случае с майонезом).
В среднем по стране набор продуктов для «Оливье» обойдется в 23 рубля 23 копейки. В декабре прошлого года эта сумма составляла 21 рубль 62 копейки. За год из всего списка немного подешевел только лук, все остальные продукты прибавили в цене.
Жители Брестской области в среднем потратят на этот набор 22,98 рубля.
Витебская область — 22,69
Гродненская область — 22,72
Гомельская область — 22,71
Минская область — 24,57
Минск — 23,16
Могилевская область — 23,54 рубля.
Таким образом, самым дорогим «Оливье» рискует стать в Минской области, где компоненты салата стоят на 38 копеек дороже, чем в столице. Самым бюджетным угощение будет в Витебской области, где набор продуктов для его изготовления обойдется на 54 копейки дешевле, чем в среднем по стране. А экономия по сравнению с Минской областью здесь составит 1,88 руб.
Средние цены
В среднем по стране
Брестская область
Витебская область
Гродненская область
Гомельская область
Минская область
Минск
Могилевская область
Картофель
0,57
0,52
0,58
0,49
0,50
0,58
0,67
0,53
Горошек
2,43
3,18
2,33
2,19
2,18
2,61
2,20
2,59
Колбаса вареная
7,27
6,92
6,92
7,26
7,48
7,19
7,53
7,27
Огурцы
4,79
4,23
4,50
4,63
4,64
5,60
4,58
5,63
Лук
0,92
0,88
0,97
0,86
0,80
0,92
1,01
0,94
Яйцо
2,08
2,14
2,13
2,04
1,97
2,10
2,12
2,00
Майонез
5,17
5,11
5,26
5,25
5,14
5,57
5,05
4,58