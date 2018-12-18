Washington Post: Почему Путин — ужасный стратег 2 18.12.2018, 19:20

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Почти каждое тактическое достижение Путина подрывает его долгосрочные цели.

Бывший американский посол в России Майкл Макфол известен как "знаток" России и ее лидера Путина. В своей статье в самой известной и читаемой американской газете Washington Post (перевод - inosmi.ru) он дает "подробный и точный" анализ стратегии президента России.

Президент Владимир Путин тщательно создавал свой образ сильного человека дела, который силой своей воли и власти единолично возродил Россию и сделал ее великой державой. К сожалению, это часто приводит его к незаконным, аморальным и беспощадным поступкам. Путин со своими марионетками аннексировал территорию соседней Украины, в сговоре со злобным диктатором Асадом уничтожил сотни тысяч человек в Сирии, нарушил американский суверенитет во время президентских выборов в 2016 году, попытался убить бывшего офицера российской разведки на территории натовской страны, а совсем недавно атаковал в международных водах украинские суда и похитил более двух десятков украинских моряков. Но конечно, по мнению Путина и его почитателей внутри страны и за рубежом, цель всегда оправдывает средства. И согласно их сюжетной линии, цель состоит в том, чтобы снова сделать Россию великой.

Защитники Путина могут сказать, что он добился немалых и вполне реальных успехов в сфере внешней политики. Мир тихо и спокойно начинает признавать Крым как часть России. Путинский союзник Башар Асад одерживает победу в сирийской войне. Действия Путина в США помогли президенту Трампу одержать победу на выборах, и эта победа ослабила американское лидерство на мировой сцене, что стало явным плюсом для Кремля. Очередное нападение Путина на Украину вызвало лишь очень слабую обеспокоенность мирового сообщества. Некоторые западные лидеры, включая Трампа, убедили себя, что единственный способ наладить отношения с усиливающейся Россией — это умиротворение и приспособление.

Но это преждевременное заключение. Да, Путин одержал несколько тактических побед. Однако эти самые победы посеяли семена долговременной изоляции и в перспективе ослабят позиции России на мировой арене. Почти каждое тактическое достижение Путина подрывает его долгосрочные цели.

Первый стратегический удар пришелся по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Когда я в 2012 году приехал в Москву в качестве посла США в Российской Федерации, целью Путина номер один во внешней политике было создание этой многосторонней экономической организации. С точки зрения Кремля, затея эта была вполне логична. Смысл заключался в том, чтобы объединить в рамках экономического союза все страны (за исключением прибалтийских государств), входившие в состав распавшегося Советского Союза, и создать под руководством России противовес Евросоюзу. Чтобы ЕАЭС стал жизнеспособным и выгодным для российских экспортеров, Путину нужна была Украина с ее более чем 40-миллионной армией потребителей. Большую часть 2012 и 2013 годов он посвятил работе по ее включению в состав этого союза. Но аннексировав Крым и осуществив вторжение на восток Украины, Путин создал гарантию того, что Украина никогда не вступит в его экономический клуб.

Следующая стратегическая неудача Путина связана с НАТО. На саммите НАТО в Бухаресте в мае 2008 года звучали неоднозначные сигналы о расширении альянса. В августе 2008 года Россия вторглась в Грузию, и продвижение НАТО на восток стало фактически делом решенным. Альянс не хотел предлагать членство Грузии, а украинские руководители и общество сами не стремились к вступлению в этот европейский альянс. Со временем отношения между НАТО и Россией улучшились. Тогдашний президент Дмитрий Медведев назвал саммит НАТО в 2010 году «историческим». Главной темой дискуссии на этой встрече стало сотрудничество между Россией и НАТО в вопросах ПРО.

Но вторжение Путина на Украину уничтожило все шансы на взаимодействие России и НАТО и вернуло Североатлантической альянс к его изначальной миссии — сдерживанию России в Европе. В этих целях он выделил значительные дополнительные ресурсы. Все это было прямо противоположно тому результату, которого добивался Путин.

Нарушив американский суверенитет и оказав в 2016 году содействие кандидату Трампу, Путин все-таки добился главной для России (по определению Путина) цели во внешней политике. Он ослабил американское лидерство в мире. Трамп вышел из многих международных соглашений, и все это было на руку Путину. В мире стали меньше восхищаться Соединенными Штатами, а поляризация внутри США усилилась.

Но если говорить о долгосрочной перспективе, то наглое вмешательство Путина во внутренние дела Америки усилило единодушие американской внешнеполитической элиты и общества по поводу антиамериканских намерений российского руководителя. Такое единство в оценках, в свою очередь, породило преемственность в политике сдерживания после ухода Обамы и прихода администрации Трампа. За последние два года конгресс пошел еще дальше, введя новые санкции и предоставив Украине военную помощь. Сам Трамп сторонится этого консенсуса, однако его влияние на политику по отношению к России сводится к минимуму.

Очередной стратегической неудачей Путина стал новый раскол в мире православия, к которому привело военное вторжение в Украину в 2014 году. На прошлой неделе православная церковь на Украине проголосовала за выход из состава Русской православной церкви, и это решение наверняка будет утверждено в следующем месяце лидером Восточной православной церкви в Стамбуле. В результате этого раскола, который многие называют самым мощным ударом по христианскому единству после 1054 года, Русская православная церковь потеряет примерно треть своих прихожан.

Вначале воинственная политика Путина за рубежом повышала его популярность. Но со временем его рейтинги упали, поскольку острые ощущения от «борьбы с нацистами» на Украине уступили место недовольству слабыми экономическими показателями и непопулярной социальной политикой. Когда российские граждане поймут, что потери от ослабления ЕАЭС, от усиления НАТО, от объединения Америки против России и от раскола православия гораздо серьезнее, чем дивиденды от мнимого возврата статуса великой державы в определении Путина? Полная переоценка вряд ли возможна, пока Путин остается у власти. Но когда он уйдет, российская элита и российское общество в целом наверняка начнут серьезные дебаты об издержках и выгодах путинизма.