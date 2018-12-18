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Минчане: Предлагаем 2 января всех чиновников пропустить через алкотестер

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  • 18.12.2018, 19:39
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Как минчане отреагировали на новость о рабочем 2 января.

Tut.by спросил у минчан, согласны ли они с решением властей сделать 2 января рабочим днем. Мнения разделились: люди постарше заметили, что предложенного количества праздничных дней достаточно, а 2-го можно и выйти поработать. Звучали и возмущенные голоса — мол, на второй день нового года многие должны отдыхать от празднования.

«Предлагаю 2-го всех чиновников через алкотестер (утром и вечером). Это ж сколько нормальных вакансий откроется».

«У нас многие тоже хотят уменьшить, но только перенести на май, чтобы люди с 1 по 9 мая лучше на дачах проветривались, чем 10 дней в анабиозе находились зимой».


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