Svenska Dagbladet: Россия ведет против Швеции масштабный шпионаж 1 18.12.2018, 19:51

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Клас Фриберг

Начальник Полиции безопасности Швеции рассказал о попытках РФ добраться до секретной информации.

Операция, весной проведенная СЭПО (шведская полиция безопасности — прим. перев.) против узбекской преступной сети, вероятно, предотвратила еще один теракт в Швеции. Об этом «Свенска дагбладет» (перевод - inosmi.ru) в эксклюзивном интервью рассказал начальник СЭПО Клас Фриберг.

Кроме того, Фриберг рассказал кое-что новое о попытках России добраться до секретной информации в Швеции.

Клас Фриберг едва успел познакомиться со своими новыми коллегами, как СЭПО ударила по предполагаемой террористической сети, которая состояла из нескольких человек из Узбекистана и Киргизстана.

Удар был нанесен весной в Стокгольме и Стрёмсунде в Йемтланде. Предварительное расследование, которое касается подготовки и финансирования терактов, идет уже восемь месяцев в условиях строжайшей секретности, но Фриберг считает, что обвинение скоро будет вынесено.

Только тогда мы узнаем, что планировали люди, которые сейчас сидят в заключении.

«Это очень серьезное дело, и мне не хочется ставить под угрозу результат процесса. Но если исходить из того, в чем этих людей подозревают, а также из той информации, которая у нас была, я полагаю, что мы предотвратили теракт», — говорит Клас Фриберг.

Брать интервью у начальника самой секретной организации Швеции — деликатная задача. Качество вопросов имеет мало значения, если ответов все равно не будет из соображений государственной безопасности. Но преимущество состоит в том, что, когда Карл Фриберг говорит, даже самые короткие ответы могут значит очень много.

Для «Свенска дагбладет» Фриберг впервые рассказывает о событиях, которые он считает самым серьезным происшествием 2018 года, после чего и была начата операция против преступной сети.

«Свенска дагбладет»: Эти люди собирались идти до конца?

Карл Фриберг: Это покажет приговор. Но когда мы нанесли удар, мы сделали это, чтобы предотвратить террористический акт.

Рахмат Акилов, террорист, которого приговорили к пожизненному заключению — тоже из Узбекистана. Выведет ли следователей работа над его случаем на остальных заключенных, мы еще увидим.

Клас Фриберг говорит, что теперь они больше знают о центральноазиатских террористических сетях в Швеции — благодаря обмену информацией с другими службами безопасности, которые также расследовали случаи терактов, выполненных отдельными лицами из стран вроде Узбекистана и Таджикистана.

Терактов поблизости от нас сейчас стало меньше, хотя недавно во французском Страсбурге произошла стрельба, унесшая человеческие жизни. Это можно объяснить тем, что Исламское государство (ИГИЛ, организация, запрещенная в России — прим.ред.) подавлено вооруженными силами, и его способность координировать акции в Европе снизилась. Это заметно и по следственному потоку Полиции безопасности.

«Стало меньше докладов о людях, ездивших в Сирию и Ирак и возвратившихся обратно. По большому счету это явление прекратилось. Но зато нам приходится проводить много расследований, связанных с другими людьми в Швеции, которые могут представлять угрозу».

Примерно 100 шведов, поехавших воевать на стороне ИГИЛ, предположительно все еще живы. Клас Фриберг говорит, что нельзя исключить, что они поддерживают контакт с кем-то в Швеции и могут их на что-то вдохновлять.

«Это может представлять угрозу безопасности, но также есть и более профессиональные рекрутеры, которые совсем не обязательно находятся в той же стране».

Фриберг рассказал, что СЭПО пытается определить алгоритм действий шведских игиловцев, чтобы понять, собираются ли они продолжать воевать в Афганистане или Северной Африке.

На вопрос, есть ли кто-то, кто поехал из Швеции воевать за сомалийскую секту Аль-Шабаб (организация, тесно связанная с международной террористической организацией «Аль-Каида», запрещенной в России — прим.ред.), Фриберг ответить не может.

«Этот район давно привлекает внимание Полиции безопасности. Мы работаем с ним и кое-что отслеживаем, но я не могу вам сказать, ездит ли туда кто-то».

Предположительно узбекская террористическая сеть

Пять человек сейчас задержаны по подозрению в подготовке террористического акта. Двоих из них подозревают в финансировании терактов.

Четверо из них граждане Узбекистана и один — из Кыргызстана.

Четверых задержали на окраине Стокгольма, а пятого забрали этой весной после операции в Стрёмсунде. Кроме того, полиция проанализировала множество вещей, изъятых при обысках в Стрёмсунде.

Этому пятому дали убежище в 2010 году, с 2008 года он жил по десяти разным адресам и дважды менял имя, свидетельствует расследование «Свенска дагбладет».

Возможно, именно благодаря многолетнему опыту работы в полиции Фриберг даже очень важную информацию обсуждает ровным голосом, и жесты у него скупые. Он слегка наклонен вперед, кисти рук сплетены. Но эмоции становятся заметнее, когда разговор заходит о России.

Речь заходит об угрозе Швеции, связанной с ведущимся против нее масштабным шпионажем.

«Как минимум у одного государства есть желание и возможность повлиять на Швецию, и это Россия. Она использует киберсферу, чтобы собирать информацию об уязвимых системах, связанных с государственной безопасностью. Эта информация может использоваться при необходимости для того, чтобы разрушить важные системы или усложнить их использование».

«Речь может идти о системах электро- или водоснабжения, финансовой системе и так далее».

«Свенска дагбладет»: Это уже происходит?

Клас Фриберг: Да, сбор подобной информации ведется. Чтобы иметь возможность дестабилизировать страну, если это потребуется, задолго до того, как мы успеем повысить боеготовность. То, что мы видим в Швеции, видят также и мои коллеги в западной Европе. И мы постоянно пытаемся разрабатывать против этого контрмеры.

Атака нервнопаралитическим ядом, предпринятая российской разведывательной службой ранее в этом году на территории Великобритании, по словам Фриберга, выбивается из общего шаблона. Он также сообщил, что во время расследования Швеция поддерживала англичан.

«Для нас это тоже означало много работы, и все постепенно пришло к тому, что правительство попросило российского дипломата покинуть страну. Это демонстрирует, насколько серьезна эта нынешняя новая ситуация».

Однако Кремль отрицает все обвинения.

Многие сотрудники СЭПО сильно разочарованы. С момента решения, вынесенного в 2016 году Европейским судом, телефонные операторы по большому счету перестали систематически собирать и хранить информацию, которая может иметь очень большое значение. Например, она могла бы позволить выяснить, связывались ли между собой два человека или нет.

«Это значит, что, когда мы выносим свою оценку собранного материала — а часто это приходится делать в условиях огромного дефицита времени — у нас теперь гораздо меньше данных для этого, чем раньше».

«Свенска дагбладет»: Значит, вам приходится рисковать?

Карл Фриберг: Нет, мы никогда не рискуем. Но мы не можем работать так эффективно, как хотелось бы, потому что приходится тратить больше ресурсов на оценку той или иной информации.

«Это очень серьезно и снижает нашу способность вести разведывательную работу и предварительное расследование, ведь у нас теперь другие возможности».

Клас Фриберг говорит, что затянувшийся процесс формирования правительства на Полицию безопасности никак не повлиял, но настаивает на необходимости улучшить законодательство.

«Какие-то люди постоянно планируют преступления в Швеции, а лица из других стран ведут сбор разведывательной информации», — говорит Фриберг.

Всего через несколько часов после этого интервью Полиция безопасности провела операции в нескольких местах в западной Швеции. Был задержан 22-летний мужчина из Лилла Эдет, которого подозревают в терроризме и нарушении закона об оружии.