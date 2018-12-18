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Трамп подписал указ о создании космического командования США

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  • 18.12.2018, 20:06

В США официально появилось командование космических войск.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космических сил Соединенных Штатов. Заявление об этом опубликовала пресс-служба Белого дома, передает РБК.

Кандидатуры для назначения в командование новых войск должны быть представлены президенту министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Позднее, в соответствии с процедурой назначения, они должны быть утверждены сенатом США. Космическому командованию должны быть переданы все полномочия объединенного командования, связанные с выполнением задач в космосе.

Официально о планах по созданию космических войск США Дональд Трамп объявил летом 2018 года. До этого военные космические программы в США находились в сфере командования ВВС. Американский президент подчеркнул, что оборона в космическом пространстве является одним из важнейших вопросов национальной безопасности. «Когда дело доходит до защиты Америки, недостаточно просто иметь американское присутствие в космосе. Мы должны обеспечить американское господство в космосе», — заявлял он. Американский президент также отметил, что США запоздали с созданием космических войск: так, Трамп напомнил, что созданием подобных родов войск уже активно занимаются Россия и Китай.

Среди задач космических войск Белый дом назвал защиту американских спутников и интересов США в космосе, а также отслеживание космического мусора. В Пентагоне также заявили, что угроза американским спутникам со стороны других стран реальна. Мэттис, комментируя формирование новых войск, напомнил, что в 2007 году Китай испытал средства разрушения космических аппаратов, уничтожив ракетой метеорологический спутник. «У нас нет планов милитаризовать космическое пространство. Однако в случае необходимости мы будем защищаться в космосе», — утверждал он.


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