Глава МИД Польши: Ревизионистская политика РФ остается серьезным вызовом 18.12.2018, 21:15

Яцек Чапутович

Яцек Чапутович призвал к единству в противостоянии агрессии РФ.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что ревизионистская политика РФ остается серьезным вызовом для польской внешней политики.

Об этом он заявил после встречи с главой МИД Финляндии Тимо Сойни, сообщает Onet.pl.

"Ревизионистская политика России и в дальнейшем является вызовом для польской внешней политики", - сказал Чапутович.

"Очевидно, Россия, особенно ее последние действия в Азовском море свидетельствуют о том, что не только для Польши, но и других государств или международных организаций, таких как ЕС, НАТО, ОБСЕ, представляет серьезный вызов", - отметил министр.

В свою очередь глава МИД Финляндии подчеркнул необходимость общей и решительной позиции ЕС в отношении политики Кремля, в том числе путем продления санкций против России.

"Мы должны быть едиными и твердыми. Мы должны донести сигнал, что подобные действия неприемлемы", - отметил Тимо Сойни.