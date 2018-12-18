В Украине раскритиковали голосование Беларуси в ООН 12 18.12.2018, 21:21

5,319

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко прокомментировала предательскую позицию Беларуси.

Позиция Беларуси является неприемлемой, тем более с учетом того, что в Минске проходят заседания Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Таким образом прокомментировала голосование нашей страны в ООН первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в Гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко. Об этом политик написала на своей странице в Facebook.

— Красные кнопки нажали традиционные сателлиты Кремля. В этом контексте в очередной раз хочу привлечь внимание к позиции Беларуси, которая публично подчеркивает свою нейтральность, а на самом деле всегда занимает сторону Москвы. Это особенно неприемлемо, по моему мнению, учитывая, что в Минске проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе. И мы ожидаем от Беларуси действительно нейтральной позиции, в том числе на международном уровне, особенно во время голосований, которые касаются Донбасса, незаконной милитаризации региона со стороны РФ, — критикует позицию официального Минска Геращенко.

В то же время, отмечает политик, несколько важных для Украины стран, которые также ранее голосовали против подобных резолюций, в этот раз воздержались.

— Спасибо. В частности, благодарим Казахстан.

Напомним, Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. Голосование по документу прошло 17 декабря.

Резолюцию поддержали 66 стран, 19 были «против», воздержались 72. Беларусь традиционно голосовала против.

Ранее в белорусском МИД отмечали, что «это наша принципиальная позиция», а республика на собственном опыте знает, что такое «попытки искусственной политизации, раздувания проблем, которых в реальности нет в обществе и государстве».

Украина не в первый раз критикует Беларусь за такую позицию. Призывы лишить Минск статуса переговорной площадки звучали и в минувшем году.