Как сварщик из Ивацевичей стал чемпионом Европы по кикбоксингу 3 18.12.2018, 21:32

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Сергей Шмаргун

Фото: tut.by

История стремительного скачка Сергея Шмаргуна.

С 13 по 21 октября этого года в Братиславе проходил чемпионат Европы по кикбоксингу. Победителем в весовой категории до 63,5 килограмма в разделе лоу-кик стал белорус Сергей Шмаргун. 25-летний парень родился в Ивацевичах и еще недавно работал сварщиком в Минске. Tut.by поговорил с кикбоксером о тренировках после работы, спонсорах и честном спорте.

Все детство Сергей провел в Ивацевичах, занимался всем подряд: от борьбы до футбола. Объездил Брестскую область, выступая на соревнованиях, но футболистом, борцом или баскетболистом так и не стал. В школе парень не блистал оценками, поэтому продолжать учиться пошел в местный лицей.

«Отпросился у начальства и поехал на чемпионат мира»

— У нас городок маленький, в футбол во дворах раньше все рубились. Компьютеров особо ни у кого не было, вот и гоняли мяч. В детстве все мечтали быть футболистами, до школьных экзаменов я прямо горел этим.

Потом поступил в лицей на сварщика-водителя. Казалось, что рабочая профессия будет хорошо оплачиваться. Тем более что ни лесником, ни слесарем, как другие ребята, я себя не видел. В лицее была секция по баскетболу, там немного позанимался, даже на соревнования ездили с командой.

Надолго в родном городе парень не задержался. В 21 год собрал сумку и рванул в Минск.

— По приезде начал подыскивать жилье и работу, но с ходу найти стабильную пятидневку не получилось. Первое время жил у друзей. Через день подрабатывал на стройке подсобным рабочим. Раствор помесить, кирпичи потаскать — тысяч триста в день по-старому выходило. Еще иногда просили что-нибудь разгрузить. Миллион в неделю можно было заработать. Не так много, но на погулять вечером хватало.

Со временем нашел стабильную работу с 8 до 17. Занимался сваркой труб. Это сложная сантехника — тяп-ляп не прокатит: вода же находится под давлением и каждый твой косяк в прямом смысле вылезет наружу. На моих глазах у особо отличившихся сварщиков вода свистела изо всех щелей. Тем более что я работал на больших объектах. Когда в прошлом году строили центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике, попадали под жесткие проверки. В остальном все было хорошо. Я начал снимать квартиру в Веснянке, зарплата была хорошая и стабильная, даже немного откладывал.

Чтобы не загуливать после трудовых будней, Сергей с подачи приятеля пошел в зал. Но не в «тренажерку», а в СДЮШОР по ушу. Так получилось, что он попал к ученику своего нынешнего тренера Михаилу Лучицкому. В течение года Шмаргун посещал занятия трижды в неделю, потом ему предложили поехать на соревнования. После этого число тренировок выросло до пяти.

— После работы приходил домой, собирал сумку и ехал к 9 вечера на занятия. На республиканских соревнованиях стал первым и в 2016 году в Москве выступал на чемпионате Европы по ушу. Один бой выиграл, один проиграл — стал бронзовым призером.

Сергей не задержался в ушу, тренер передал перспективного парня Дмитрию Пясецкому — первому чемпиону мира среди профессионалов по муай-тай из стран бывшего СССР. Именитый боец тренирует чемпионов по тайскому боксу и кикбоксингу. Из культового подвального зала «Патриот» вышли Виталий Гурков, Забит Самедов и многие другие топы белорусских единоборств.

— Не знаю почему, но кикбоксинг меня привлек больше, чем тайский бокс. Поначалу ходил к любителям в вечернюю группу, там нет выступающих бойцов. Это так называемые туристы — обычные ребята, для которых бокс — способ растрястись, потренировать мышцы и пообщаться между собой. Тренировки полегче, можно сказать, фитнес с боксерскими элементами. Конечно, если ты хочешь прогрессировать до уровня топ-бойца, нужны соответствующие спарринг-партнеры. Необходимо работать с теми, кто на два-три уровня выше тебя. Что-то возьмешь от одного, второго и постепенно сформируешься как боец. У нас в клубе в четыре часа занимались сборники — любители и профессионалы международного уровня, с ними сложнее в парах стоять.

После года занятий Сергей дорос до чемпионата республики, который позже выигрывал дважды. По словам спортсмена, в кикбоксинге на уровне страны наряду с топовыми бойцами достаточно и проходных соперников. Это расслабляет, и когда выезжаешь за границу, чувствуешь ощутимую разницу в уровне развития этого спорта здесь и там.

Марафон «работа, дом, тренировки» продлился три года. Даже на чемпионат мира Сергей ехал, находясь на ставке сварщика. Туда он отобрался в статусе победителя республиканского чемпионата.

— Пацаны на работе говорили, чтобы шел в спорт, нечего мне на стройке делать. Добьюсь чего-нибудь на ринге, а они обо мне потом рассказывать будут.

На первый чемпионат мира я ехал, по сути, отпросившись у начальства. Перед вылетом много тренировался и высыпаться удавалось только в выходные. На мире ничего впечатляющего не показал, в первом бою вышел против итальянца и проиграл. В тот момент осознал, что не отдаю всего себя спорту. Люди говорят: если работа мешает тренировкам, то нужно менять работу. По-моему, если хочешь добиться мирового признания — посвяти спорту все время. Я обсудил этот расклад с тренером, и он дал добро. Написал заявление и уволился.

«Если бы проиграл в Европе, пришлось бы искать работу заново»

Сергей уволился за три месяца до чемпионата Европы. Жил на то, что удалось накопить, работая сварщиком. Тренировался восемь раз в неделю, готовя себя к октябрьской поездке в Братиславу. Утром в понедельник, среду и пятницу работал на «лапах» с Михаилом Лучицким, днем — в парах с нынешним тренером Дмитрием Пясецким натаскивали тактику боя. По вторникам и четвергам ходил на кроссфит к Андрею Севашко в клуб «Панда», а в субботу бегал кроссы по 10−15 километров. В воскресенье отсыпался. За два месяца до турнира боец вместе с тренерами начал искать деньги на поездку в столицу Словакии. На помощь федерации рассчитывать не приходилось, у Сергея нет мирового рейтинга, следовательно, нет и финансовой помощи.

— Чтобы отобраться на топовые чемпионаты, нужно выиграть внутренние соревнования. Победишь — дадут медаль, грамоту и право поехать на мировые соревнования. Денег внутри белорусских турниров не платят, ты выступаешь для себя. По факту бьешься за дальнейшие перспективы. У тайцев и кикеров это европейские и мировые чемпионаты, еще раз в четыре года проходят Всемирные игры для неолимпийских видов спорта.

Как правило, многие спортсмены из своего кармана вносят деньги на командирование: питание, проезд, проживание и прочие расходы.

А откуда взяться финансам у бойца без рейтинга? Поэтому и ходил на работу. Мне еще до первых заграничных вылазок в клубе советовали увольняться, но я побоялся. Как так, бросить работу, а чем платить за квартиру? В бойцовском окружении, если можно так выразиться, совмещение работы и выступлений на соревнованиях — вполне дежурная ситуация. Кто-то подрабатывает в зале тренером, некоторые сидят в офисе и так далее. Сварщиков не знаю, наверное, я один такой.

Накануне отъезда на чемпионат Европы перед Сергеем Шмаргуном особо остро встал финансовый вопрос. В этот момент его поддержал тренер.

— Он сказал, что даже если не найдем спонсора, деньги будут. На федерацию я особо не надеялся, потому что конкретики с их стороны не было. На подготовительный период у меня осталось чуть больше 1000 долларов. Те, которые я накопил этим летом. Заплатил за квартиру, стало еще меньше. Повезло, что тренеры вышли на фирму, которая связана с банковскими операциями. Они помогли с дорогой и суточными на еду. Вообще, со спонсорами в Беларуси туговато. Кикбоксинг не так знаком обывателям, как футбол и хоккей, вот и люди с деньгами не особо вхожи сюда.

Сама поездка — это большой риск. Если бы проиграл чемпионат Европы, то пришлось бы заново искать работу, деньги-то все потратил. Понятное дело, за копейки работать не пойду, нужно снимать квартиру, кушать и одеваться.

«Собственным примером показываем, как простые белорусские парни становятся крутыми бойцами»

В Братиславу парень поехал в составе национальной сборной Беларуси по кикбоксингу, но на официальном сайте федерации Сергея Шмаргуна в списках нет. В 2016 году похожая ситуация была у многократного чемпиона мира и Европы по муай-тай Виталия Гуркова. Знаменитый боец с помощью краудфандинга собрал необходимую сумму для участия в чемпионате мира в Швеции. В итоге 6800 рублей пошли на благотворительные цели, так как Министерство спорта все же оплатило участие Гуркова. Таиландский бокс и кикбоксинг не входят в список олимпийских дисциплин, следовательно, рассчитывать на ощутимую помощь от государства не приходится. По разным данным, в этом году федерация получила порядка 40 тысяч долларов.

— Мне говорили, что я есть в списках сборной. По крайней мере в диспансере мое присутствие не вызывает вопросов. Мы ходим туда, если плохо себя чувствуем или что-то болит. Как и все бойцы нацкоманды, я там обслуживаюсь.

Понятное дело, что в сборной есть ребята, которые занимаются с детства, не раз ездили на соревнования и в курсе, что почем. Вдобавок у бывалых есть международный рейтинг и какие-то медали. И когда будут решать, на кого выделить деньги, выберут уже отличившегося бойца. Я человек новый и перед Братиславой всего раз тренировался с командой. Все-таки восемь своих тренировок в неделю.

Мало кто в курсе конкретной суммы, которую получает федерация, это не касается бойцов. Ровненько на 12 месяцев деньги не разделишь, их подбивают под крупные турниры. В мае был чемпионат мира по муай-тай в Мексике. Говорили, что только за одного человека тысячи три долларов платили, а поехала целая сборная! И спортсмены ездят туда не номер отбывать, наши бойцы стабильно привозят медали для страны.

Белорус выступал в весовой категории до 63,5 килограмма, всего было заявлено 14 бойцов. Кикеров разбили на две сетки по семь человек. Три боя и финал, а до этого куча нервов и утомительная весосгонка. На чемпионатах Европы кикбоксерам разрешено использовать более широкий набор защитной амуниции: шлем, капа, бинты, перчатки и щитки. Дерутся соперники три раунда по две минуты.

— Наши соревнования тяжелы тем, что ты не живешь в своем весе. Контролируешь и по надобности сгоняешь. Каждое утро взвешиваешься по своей категории. Помню, только заселились в словацкий отель и начали отъедаться. Хотя там сильно не пожируешь — постоянно становишься на весы. Морально это тяжело.

Первый поединок был против украинца, который в этом году был вторым на Кубке мира. Удивительно чисто прошел. Второй — против болгарина. Его заслуг не помню, но выиграл тоже без проблем, перебил по очкам. Дальше меня ждал самый сложный поединок на турнире — против серба. Помню, как в тот день проснулся в отеле, взвесился, покушал и лег спать. Я дрался вечером, поэтому не спешил приезжать.

Дело в том, что лучше не быть на арене до своего боя. Увидишь, как кто-нибудь дерется — сам заведешься и впустую спалишь энергию. Кстати, нужно учитывать фактор субъективного судейства. Честного спорта, как говорится, не бывает, сербов всегда тянут. Я два раунда выигрывал вчистую, а в середине третьего счет внезапно пошел в его сторону. Секунданты кричали, что бой сливают. И я на эмоциях пошел вперед, как говорится, заколачивать соперника в канатах.

Вышел в финал, где попал на португальца — серебряного призера прошлогоднего чемпионата мира. Опытный парень и на голову меня выше. Очень крепкий соперник. Сначала он доминировал. Мой секундант посоветовал отдать португальцу раунд, так сказать, посмотреть на его способности. Во втором раунде мы выровнялись по очкам, а в третьем я его дожал.

Всех моментов боя и не вспомнишь, зато какую-то эйфорию чувствую по сей день. После боя выхожу из душа, беру в руки телефон, а у меня уже вся личка забита поздравлениями. Совсем скоро получу мастера спорта международного класса и премиальные за первое место.

Сейчас Сергей живет обычной жизнью спортсмена: много тренируется и уже успел провести мастер-классы в двух филиалах «Патриота».

— После победы дал мастер-класс в Борисове и в новом клубе в Заславле. Было много восьмилетних ребятишек. Видят, что к ним приходят чемпионы, и заряжаются нашими победами, ведь чтобы не забить на спорт, нужна мотивация, и мы собственным примером показываем, как простые белорусские парни становятся крутыми бойцами. Как Гурков, например.

Вопреки стремительному скачку от сварщика до чемпиона Европы по кикбоксингу, Сергей не считает себя талантливым бойцом.

— Я не одаренный, а упорный, мне мало что дается легко. Я поздно пришел в кикбоксинг, но даже несмотря на бойцовский бэкграунд, приходилось работать как новичку. Что касается талантливых бойцов, то их можно определить даже по движениям, тому, как они бьют, защищаются и так далее. Кто-то может научиться хорошо боксировать за неделю, а кому-то и года не хватит.

Люди из богатых семей с нами не водятся. В нашем спорте много пахарей, что зачастую важнее таланта, и, как правило, эти ребята без лишнего рубля в кармане.