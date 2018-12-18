Минское «Динамо» победило рижское

Минское «Динамо» победило рижское1
- 18.12.2018, 21:56
Победу минчанам принес дубль Хаудена.
Минское "Динамо" добилось волевой победы над рижским "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1, передает pressball.by.
ДИНАМО Мн — ДИНАМО Р — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
ДИНАМО Мн: Энрот; Хенкель — Уиркош, А.Костицын — Ковыршин — С.Костицын; Блум — Лисовец, Бут — Хауден — Пулккинен; Знахаренко — Осипов, Когалев — А.Терещенко — Павлович (к); Дроздов — Волков — Китаров; Знахаренко, Евенко, И.Литвинов.
ДИНАМО Р: Билялов; Сотниекс — Балинскис, Дарзиньш (к) — Виделль — М.Редлих; Алишаускас — Майоне, Кларк — Макмиллан — Дзиеркалс; Зиле — Аляев, Мейя — Джериньш — Гегерис; Гиллис — Павлов — Мюттюнен; Гимаев, Берзиньш.
ШАЙБЫ: 0:1 — Дзиеркалс (Балинскис, 21.46 — бол.). 1:1 — Хауден (Лисовец, 46.23). 2:1 — Хауден (Бут, 58.39).