В многоэтажке в центре Гомеля кто-то вторую ночь подряд поджигает подъезд 3 18.12.2018, 22:34

1,473

Фото: МЧС

Жители дома боятся ложиться спать.

«В квартирах — вонь, в подъезде — как после бомбежки, света нет, стены развалены», — жалуются жильцы дома № 97 по улице Советской в Гомеле. Но самое страшное даже не это: теперь они боятся ложиться спать. Вторую ночь подряд жильцам приходится вызывать пожарных — кто-то поджигает кладовки в подъезде.

Под утро 17 декабря загорелось подсобное помещение между первым и вторым этажами. В следующую ночь инцидент повторился — только пылала уже подсобка между вторым и третьим этажами.

— Нам из квартиры пришлось съехать к родителям, так как дышать нечем, у нас маленький ребенок. Да и боимся ложиться спать. Откуда мы знаем, что еще в голове у этих поджигателей. До этого они жгли газеты в почтовых ящиках, а сейчас вот… — рассказывает tut.by житель одной из квартир Виктор.

Он и другие жильцы уже написали заявление в милицию.

В МЧС факты обоих пожаров подтверждают.

— За сутки сразу две бытовки сгорели в подъезде многоэтажного дома в Гомеле. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожаров — занос постороннего источника зажигания извне.

Спасатели поделились видео с места тушения одного из них.