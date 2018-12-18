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Премьер Бельгии подал в отставку

  • 18.12.2018, 22:55
Шарль Мишель

Накануне в парламенте Бельгии распалась правительственная коалиция.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель объявил об отставке правительства после потери поддержки парламента, передает nv.ua.

Как сообщила бельгийская газета De Morgen во вторник вечером, 18 декабря, премьер-министр прибыл к королю Филиппу, чтобы представить ему прошение об отставке своего правительства.

Накануне в парламенте Бельгии распалась правительственная коалиция. Таким образом в стране возникло правительство меньшинства.

Правительственный кризис в Бельгии произошел из-за несогласия с намерением властей Бельгии присоединиться к миграционному пакту ООН.


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