Про «бабло и мерседесы» на совещании писал бывший вице-премьер Беларуси 6 18.12.2018, 23:04

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Стал известен автор нашумевшего конспекта на сегодняшнем совещании у Лукашенко.

Сегодня Александр Лукашенко провл совещание о развитии летних видов спорта.

Камера телеканала ОНТ показала крупным планом, что писал один из чиновников во время заседания: «Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне…»

Судя по видеозаписям других телеканалов, писал это Владимир Дражин, бывший посол Беларуси в Литве.

«Наша Ніва» позвонила Дражину и попросила прокомментировать эти записи, а также уточнила, как заканчивается его недописанный в кадре текст.

Дражин подтвердил, что был на совещании у диктатора.

«Я вам скажу, я был на совещании и мы обсуждали очень важные вопросы, которые интересуют сегодня и наше общество, и спортсменов и тренеров и так далее. Поэтому на какие-то вопросы, которые вы мне задаете я сегодня не отвечаю потому что главное составляющее — созидательное, который мы должны обеспечить» — сказал Дражин.

«Давайте мы вместе с вами будем эту линию продолжать. А на эти вопросы я сегодня не реагирую, потому я вам желаю успехов», — завершил разговор чиновник.