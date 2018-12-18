Нефть Brent упала за день почти на 6% 3 18.12.2018, 23:08

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Тем временем WTI дешевеет почти на 8%.

Баррель нефти североморской марки Brent продолжил во вторник терять в цене, по состоянию на 22:50 по Минску котировки колебались в районе $55,9 за баррель.

В 22.52 цены упали до отметки $55,91, впервые уровня октября 2017 года. С начала дня падение цен составило почти 6%, передает РБК.

Торги в понедельник завершились на отметке в $59,61 и стартовали во вторник на уровне $58,75.

Котировки WTI снизились почти на 8% (колебались на уровне 7,95-7,97%). Нефть этой марки торгуется на отметке примерно $46,2.