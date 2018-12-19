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«Бабла мало, нет мерседесов»: белорусы высмеяли чиновников

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  • 19.12.2018, 8:40
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Скандал с записями на совещании у Лукашенко попал в соцсети.

Телеканал ОНТ в сюжете о совещании у Лукашенко показал блокнот одного из присутствующих. Оказалось, что записи в нем совсем не похожи на текст официального выступления — зато подходят для множества моментов, пишет tut.by.

Текст в блокноте написан от руки, поэтому разобрать его весь — непросто. Судя по всему, написано вот что: «Будем много платить за результат. Сами зарабатываете — тратьте. Использование инфраструктуры — Ковальчук блеснул на горизонте и затих. Отвечать персонально. В ближайшее время мы поможем ответить. Бабла мало, нет «мерседесов», телки на задне…».

Последняя фраза получила популярность в соцсетях: оказалось, что она легко вписывается в самые разные ситуации.

Один из пользователей твиттера предложил подписчикам придумать концовку оборвавшейся фразы.

Кое-кто зашел в предположениях особенно далеко.


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