«Бабла мало, нет мерседесов»: белорусы высмеяли чиновников

«Бабла мало, нет мерседесов»: белорусы высмеяли чиновников44
- 19.12.2018, 8:40
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Скандал с записями на совещании у Лукашенко попал в соцсети.
Телеканал ОНТ в сюжете о совещании у Лукашенко показал блокнот одного из присутствующих. Оказалось, что записи в нем совсем не похожи на текст официального выступления — зато подходят для множества моментов, пишет tut.by.
Текст в блокноте написан от руки, поэтому разобрать его весь — непросто. Судя по всему, написано вот что: «Будем много платить за результат. Сами зарабатываете — тратьте. Использование инфраструктуры — Ковальчук блеснул на горизонте и затих. Отвечать персонально. В ближайшее время мы поможем ответить. Бабла мало, нет «мерседесов», телки на задне…».
Последняя фраза получила популярность в соцсетях: оказалось, что она легко вписывается в самые разные ситуации.
Бабла мало, нет Мерседесов, телки на задне... pic.twitter.com/bVc81bRdCQ— Mikita Nedaverkaŭ (@nedaverkau) 18 декабря 2018 г.
Бабла мало, нет мерседесов! pic.twitter.com/WOvXUqCB2z— РБ головного мозга (@belamova) 18 декабря 2018 г.
Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил , что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого.— НеРон Уизли (@not_RW) 18 декабря 2018 г.
"Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне..."
Видеооператор случайно снял, что пишут чиновники во время заседания Лукашенко.— РБ головного мозга (@belamova) 18 декабря 2018 г.
"Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне…” pic.twitter.com/MaMa7wl7iZ
Бабла мала, няма мэрсэдэсаў, цёлка на заднім... pic.twitter.com/BGFS0sKYqZ— паропанкъ (@minsk1917) 18 декабря 2018 г.
ну или так pic.twitter.com/4vWY1zbxrl— Медовый гомофобик (@mojo_fm) 18 декабря 2018 г.
Один из пользователей твиттера предложил подписчикам придумать концовку оборвавшейся фразы.
почему ещё не стартанул конкурс на лучшее окончание фразы "бабла мало, нет мерседесов, телки на заднем..."?— Медовый гомофобик (@mojo_fm) 18 декабря 2018 г.
Дворе перебирают картошку— coscolina (@zheromka) 18 декабря 2018 г.
... плане в хоккее только радуют— Dmitry T (@dimeon_by) 18 декабря 2018 г.
бабла мало— дистарче (@idstarz) 18 декабря 2018 г.
нет мерседесов
телки на заднем
включили принцессок
за пивом в магаз
картошка
батон
огурцы
Кое-кто зашел в предположениях особенно далеко.
Это на случай, если через полгода поднимет и спросит:— Snegg (@AlexSnegg) 18 декабря 2018 г.
- Почему не выполнено, поручение президента? Что я вам гаварыу?
И тут они такие. не теряясь:
- Бабла мала, нет мерседесов, телки на задне...
а что, если это всё шифрованное письмо. чтобы враги не догадались?— Юра (@yurzmg) 18 декабря 2018 г.
1. бабла мало - результат переговоров о налоговом манёвре рф или что-то связанное с недавним принятием бюджета.
2. нет мерседесов - завод белджи не выполняет графики производства.
3. про тёлок - проблемы с надоями
Три величайшие загадки человечества:— яўген фядотаў (@hramadzianski) 18 декабря 2018 г.
1. Существуют ли инопланетяне?
2. Почему ещё не было концерта Малежика в Барановичах?
3. "Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне..."