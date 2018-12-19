А по первому каналу будут показывать «Лебединое озеро» 5 19.12.2018, 8:59

6,389

Берегите Дурова!

Российское государство готово потратить на блокировку Telegram 20 млрд рублей, сообщило BBC. Почему не 120, не 520 млрд – да назовите любую цифру!

Потому что, как следует из статьи, речь идет не только о блокировке «телеги», но в перспективе – о строительстве той самой русской IT-стены, которая обеспечит нам идеальный русский интернет, свободный от проникновения любой вредоносной информации извне. Короче говоря, о техническом обеспечении свежего законопроекта Клишаса-Лугового, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Кроме того, независимо от того, насколько выполнима миссия по созданию универсального чудо-блокиратора, наши власти никогда не стоят за ценой, когда речь идет об их прихотях. Особенно, если на этом могут заработать хорошие люди, интересы которых властям не безразличны.

И неважно, идет ли речь о строительстве за казенный счет Крымского моста усилиями друга Путина Ротенберга, или о создании худфильма об этом самом мосте семейной бригадой придворных пропагандистов Симоньянов-Кеосаянов.

Тем более, что на фоне трат на сирийскую войну, освоение Крыма, многолетнюю братскую и военную помощь непризнанным государствам от Южной Осетии до ДНР-ЛНР и прочие авантюрные ЦАРы, 20 млрд рублей на очередную попытку «сделать козу» IT- перебежчику Дурову – мелочи, о которых и говорить не стоит.

Сказать же хочется о другом. О том, что блокировку Telegram власти пиарят все-таки не всерьез. И прикрывают этим какие-то другие свои цели-задачи.

Сегодня Кремлю не то что не надо блокировать, а напротив, надо холить, лелеять «телегу» и обильно смазывать ее деньгами.

Что, судя по засилью разной степени и оттенков «ватности», откровенно и скрытно прокремлевских тг-каналов, похоже, и делается.

Дорогие кремлевские товарищи, продолжайте в том же духе. Потому что Telegram для вас сегодня буквально единственная возможность узнать, что в вашем государстве происходит, и что ваш народ реально о вас думает. Причем, получить это сокровенное знание в любой упаковке – либеральной, радикальной, верноподданнической.

Вы убили СМИ, убили все публичные площадки для дискуссий, и независимая информация – на ваше счастье и вопреки всем вашим усилиям – прорывается теперь только из Telegram.

Только отсюда вы сможете, в случае чего, получить сигнал тревоги. А по Первому каналу вам, если что, будут показывать «Лебединое озеро». Ну ок, не «Озеро». «Крымский мост. Сделано с любовью!».