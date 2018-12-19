«Савушкин продукт» потихоньку скупает «Санта бремор»? 3 19.12.2018, 8:32

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В Бресте может разразиться скандал акционеров.

«Санта бремор» выставил оферту на покупку через БВФБ 73 378 штук акций (7,2% от УФ) по 50 рублей ( номинал 6 руб.), сообщает belinvest.by.

В 3-ем квартале прошлого года было сделано подобное предложение на 80 367 штук (7,2% от УФ) по 33 рубля. «Ага ! Как щедро нам готов платить основной владелец ОАО» , — должны подумать акционеры. И что любопытно , находятся наивные владельцы акций, которые клюют на эту лапшу. Только прирост капитала «Савушкин продукт» на одну акцию исходя из балансовой стоимости с 2016 по 2017 год составил 110 руб.

Дело в том, что ОАО «Савушкин продукт «, созданное на базе ОАО «Брестский молочный комбинат» , сохранило «на хвосте » около 2 тыс. миноритарных владельцев акций. Их доля очень приблизительно оценивается в 6% УФ. Может у нас и дойдут руки разобраться с приватизацией самого «Брестского молочного комбината», но сейчас даже мизерная доля акционеров не дает покоя «Санте», которая регулярно из года в год скупает акции «Савушкина продукта » за бесценок. Пользуясь финансовой неграмотностью старых работником молочного комбината, которым достались акции в процессе приватизации, и информационной закрытостью внутреннего рынка ценных бумаг «Санта бремор» скупил за 2017 -2018 годы около 7 тыс. акций по 33 рубля и около 2,7 тыс. акций по 50 руб.

Реальная стоимость по самой примитивной оценке «по величине собственного капитала» одной акции ОАО «Савушкин продукт » на конец 2017 года — 350 рублей за штуку. Если экстраполировать годовой прирост по сравнению с прошлыми годами , — сегодня это может быть уже 450 рублей. Понятно, что годовую отчетность эмитент предоставит в конце марта 2019 (а промежуточную не публикует ни на ЕПФР, ни у себя на корпоративном сайте), но уже сегодня можно приблизительно прикинуть «эффект» от неторопливой скупки акций.

Нетрудно посчитать, что прибрав к рукам за 2 последних года 9,7 тыс. акций (около 1% УФ) «Санта» заплатила акционерам 370 тыс рублей. Более менее реальная цена этого пакета (9,7 тыс. акций х 400 рублей) — 3,9 млн. рублей. Такая нехитрая арифметика. Разбежка раз в 10 минимум. Браво, «Санта бремор» !