Журнал The Economist назвал Армению страной года 19.12.2018, 11:51

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Страна имеет уникальные шансы на демократию и обновление.

Армения стала страной года по версии британского журнала The Economist. Как объясняет свой выбор редакция, это «древнее и часто плохо управляемое государство», расположенное в неспокойном регионе, в этом году показало, что «имеет шансы на демократию и обновление», сообщает РБК.

«По этой причине Армения является нашей страной года», — подчеркивают авторы редакционной статьи.

Критерии выбора

Издание отмечает, что сделать выбор очень сложно, а демократические успехи, достигнутые «страной года», не гарантируют, что она не свернет с пути прогресса в будущем. В частности, прошлогодний победитель в номинации — Франция — сегодня охвачена протестами и беспорядками, а победитель 2015 года Мьянма «переживает кровавый регресс», указывают авторы.

«Страной года ежегодно признается не самое влиятельное государство, не самое богатое и не страна с самой вкусной едой (прости, Япония!). Она призвана отметить прогресс», — говорится в сообщении на сайте издания.

В этом году итоговый выбор делали между тремя «финалистами» — Арменией, Малайзией и Ефиопией.

В Малайзии избиратели отказались на выборах проголосовать за премьер-министра <Наджиба Тун Разака, который не смог объяснить, откуда на его банковском счете образовались $700 млн и выбрали кандидата оппозиции Махатхира Мохамада (ранее уже был премьер-министром страны, с 1981 по 2003 год — РБК.). Однако новые власти станы не предприняли достаточно усилий, чтобы смягчить расовые разногласия в стране, сочли эксперты журнала.

В Эфиопии пришел к власти реформист Абия Ахмед, который провел курс на либерализацию — освободил политзаключенных, предоставил значительную свободу СМИ и пообещал провести выборы в 2020 году. Однако страна не справилась с этническим насилием (в сентябре в стране вспыхнули беспорядки по случаю возвращения в страну лидеров самой крупной этнической группы, оромо, выступающих за самоопределение этого народа — РБК.).

В Армении же удалось провести демократические преобразования и обойтись без жертв. Протесты, вспыхнувшие после попытки президента Сержа Саргсяна остаться у власти, заняв пост премьера, привели ко власти Никола Пашиняна — «харизматичного бородатого экс-журналиста и члена парламента», как характеризуют его авторы The Economist. Блок Пашиняна сумел набрать 70% голосов на следующих выборах.

«Путинский ставленник был изгнан, и никто не был убит. России не дали повода для вмешательства», — пишет The Economist.

Несмотря на все эти успехи, вероятность нового территориального конфликта между Арменией и Азербайджанов все еще велика, беспокоится редакция британского журнала.