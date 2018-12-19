Кох: При Путине Россию ждут «ножки Буша» и пайки бундесвера 3 19.12.2018, 12:54

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Альфред Кох

Через несколько лет ситуацию уже будет невозможно исправить.

Из-за низких цен на нефть президенту РФ Путину нужно налаживать отношения со странами Запада. Как пишет gordonua.com, такое мнение в Facebook выразил бывший вице-премьер-министр России Альфред Кох.

"За два раунда заседаний ОПЕК+ участники картеля согласовали объемы сокращения добычи нефти. Дольше всех упиралась Россия, но и она пошла на серьезные ограничения добычи. ...Похоже, начинается эра низких цен на нефть. И одновременно – гонка вооружений. Как это все поразительно напоминает вторую половину 80-х", – написал он.

В комментариях к своему посту Кох выразил мнение, что "Путину нужно срочно мириться с Западом, пока у него еще есть запас прочности".

"Сейчас ему дадут хорошие условия, почти ничью. Через пять-семь лет он будет мечтать о той переговорной позиции, которая у него сейчас. Но ее уже не будет. Будут политически связанные кредиты, ножки Буша и пайки бундесвера", – отметил экс-вице-премьер-министр РФ.

7 декабря организация стран – экспортеров нефти ОПЕК на переговорах в Вене договорилась о сокращении объема добычи нефти с 2019 года на 800 тыс. баррелей в сутки.

18 декабря впервые за последний год цена нефти Brent опустилась ниже $57 за баррель.