«Сфотографируй карточку с двух сторон» 19.12.2018, 12:59

1,824

Белорус потроллил интернет-мошенника в соцсети.

Накануне Следственный комитет Беларуси рассказал о возросшей активности интернет-мошенников, которые разными способами пытаются развести белорусов на деньги. В редакцию onliner.by поступило письмо от читателя, который на днях оказался в подобной ситуации, однако вовремя понял: «что-то не так», и решил потроллить «друга».

Сообщение пришло ему в «личку» в соцсети «ВКонтакте» от имени одного пользователей из списка друзей. Сомнения закрались сразу. «Мы никогда не списываемся во „ВКонтакте“, а здесь еще и просьба странная», — рассказал Сергей.

Почуяв неладное, он оперативно набрал приятелю на мобильный. Тот сразу понял, о чем идет речь: телефон уже разогрелся от поступающих звонков: «Меня ломанули». Читатель попросил не блокировать аккаунт, чтобы «немного поглумиться» над мошенником из интернета. Процесс не занял много времени, так как учетную запись нужно было срочно спасать. Вернее, требовалось предотвратить финансовые потери друзей.