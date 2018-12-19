Редкое видео: семья косаток поплавала с пловчихой 19.12.2018, 13:02

Съемка была сделана с помощью дрона.

В Новой Зеландии, у берегов полуострова Коромандел, австралийский турист Дилан Брейшоу снял на видео пловчиху, к которой во время тренировки присоединилась семья косаток. Об этом пишет News One (перевод — korrespondent.net).

Известно, что касатки практически никогда не нападают на человека. Это возможно лишь в том случае, если они посчитают его за добычу.

Брэдшоу снял видео, в котором шестидесятилетняя новозеландская пловчиха Джуди Джонсон плавает вместе с китами. Изначально, когда они подплыли к женщине, она испугалась и поспешила выйти из воды. Она подумала, что из-за темного костюма косатки могут принять ее за добычу.

Однако позднее все же вернулась в воду и решила продолжить тренировку. В итоге косатки принялись кружить вокруг нее, и ближе других подплыла самая крупная особь. При этом никто из китов не попытался атаковать женщину.