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Bloomberg: США могут пойти на нестандартное повышение ключевой ставки

  • 19.12.2018, 13:13

Дебаты в Федеральной резервной системе ведутся прямо сейчас.

Самая последняя стратегия Федеральной резервной системы по контролю за ключевой процентной ставкой, возможно, приближается к своему пределу.

Многие прогнозируют, что в среду регулятор повысит основной целевой диапазон, немного изменив его. Ожидается, что ФРС повысит одну из ставок, используемых для определения верхней границы диапазона, на немного меньшую величину подобно похожему шагу в июне, сообщает Bloomberg (перевод – finanz.ru).

Это будет сделано в рамках усилий, направленных на удержание под контролем эффективной ставки федерального финансирования. Большую часть 2018 года этот бенчмарк смещался к верхней границе целевого диапазона, в то время как увеличение предложения казначейских векселей в сочетании с сокращением баланса центробанка привело к росту ставок денежного рынка США.

При этом готовность ФРС продолжать корректировать так называемую ставку выплат по избыточным резервам (IOER) может иметь серьезные последствия по всем фронтам - от способности банков соблюдать коэффициенты покрытия ликвидности до сигнальной роли рынков и будущего механизма монетарной политики центробанка. Дальнейшие шаги после ожидаемых на этой неделе опустят ставку IOER до уровня ниже середины целевого диапазона ФРС ближе к критической ставке обратного репо овернайт, что станет проверкой на прочность для основ монетарной политики США.

"ФРС надо понять, каковы ее ограничения, а об этом, к сожалению, не так много информации, - сказал старший аналитик TD Securities по ставкам США Геннадий Голдберг. - Эти дебаты ведутся прямо сейчас".


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