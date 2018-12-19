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Мутко перестал возглавлять российский футбол

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  • 19.12.2018, 13:23
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Виталий Мутко

Скандальный чиновник ушел с поста главы РФС.

Российский футбольный союз объявил об уходе Виталия Мутко с поста президента организации, сообщает pressball.by

Основными кандидатами на его место являются председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков и генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Напомним, Мутко приостановил свою деятельность на посту президента союза в конце декабря 2017 года. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев, который находится на этой должности и в данный момент.

Мутко также принимал участие в организации чемпионата мира-2018, матчи которого прошли минувшим летом на 12 стадионах в 11 городах России.

С его именем также связывают допинговые скандалы вокруг российских спортсменов.


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