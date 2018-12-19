Игоря Стасевича признали лучшим игроком БАТЭ в 2018 году 19.12.2018, 18:02

Игорь Стасевич

Драгун и Щербицкий вошли в тройку.

Пресс-служба БАТЭ опубликовала результаты голосования специалистов, журналистов и болельщиков за лучшего игрока команды в 2018 году.

Победителем стал полузащитник Игорь Стасевич. Второе место занял хавбек Станислав Драгун, третье – голкипер Денис Щербицкий.

1. Игорь Стасевич 274 (222+50+2)

2. Станислав Драгун 191 (72+112+7)

3. Денис Щербицкий 80 (9+24+47)

4. Максим Скавыш 36 (6+10+20)

5. Александр Филипович 14 (3+4+7)

6. Мирко Иванич 13 (3+4+6)

7. Захар Волков 11 (0+4+7)

8. Дмитрий Бага 5 (0+2+3)

9. Александр Глеб 4 (0+0+4)

10. Алексей Риос 1 (0+0+1), Егор Филипенко 1 (0+0+1)