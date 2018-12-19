«Бурный рост» сельского хозяйства в РФ оказался ошибкой статистики 4 19.12.2018, 18:17

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После корректировки статистики выяснилось, что объемы производства оказались гораздо ниже.

Высокие темпы роста сельского хозяйства в России во многом объясняются статистическими ошибками и "приписками". К такому выводу пришли эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), пишет «Немецкая волна».

Как следует из декабрьского мониторинга академии, более 10 млн тонн сельхозпродукции, которые упоминались в официальных отчетах за 2017 год, никогда не существовали.

Масштабные "приписки" были выявлены в ходе Всероссийской сельскохозяйственной переписи. В денежном выражении объем реально произведенной сельхозпродукции в РФ оказался меньше декларируемого на 542 млрд рублей, отмечают эксперты РАНХиГС. Если изначально рост сельского хозяйства в России оценивался в 20,7 процентов, то после корректировки Росстат уменьшил этот показатель более чем вдвое - до 8,7 процентов.

Картофеля, молока и овощей произвели значительно меньше

Наиболее значительные ошибки обнаружились в оценках валового производства картофеля, овощей и бахчевых, фруктов и ягод, а также молока. В частности, объемы производства картофеля оказались на 35,9 процентов ниже данных, полученных до корректировки, овощей и бахчевых - на 17,2 процентов, а молока - на 3,4 процентов.

Профессор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун, занимавшийся подготовкой мониторинга, отмечает, что в 2017 году производство картофеля оказалось в 1,6 раз ниже, чем в 2000 году, несмотря на то, что Росстат 17 лет отчитывался о росте. По словам ученого, чиновники Минсельхоза, политики и бизнес-сообщество пребывают в уверенности, что картофеля в России достаточно. "На деле же оказывается, что Россия производит около 20 млн тонн, что с учетом объема потребления, семян и потерь уже грозит дефицитом или наращиванием импорта", - подчеркивает Василий Узун.

Приписки вызваны интересом руководителей более высокого ранга

Поскольку многие сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства не предоставляют отчеты о своей деятельности, статистические данные должны были оказаться заниженными. Но ошибки в статистике отчего-то всегда приводили к завышению показателей, хотя это невыгодно для собственников, потому что грозит повышением налогов, отмечает профессор РАНХиГС. "Однако сохраняется такой интерес у руководителей более высокого ранга. Областное руководство должно отчитаться о выполнении индикаторов Госпрограммы, от этого зависит размер государственной поддержки", - предполагает Василий Узун.