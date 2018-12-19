Украина предупредила о новом проходе кораблей через Керченский пролив 3 19.12.2018, 18:32

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Об этом заявил глава Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов.

Украина готовит новый поход военных кораблей через Керченский пролив в Азовское море. Об это в интервью ВВС заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов. Предыдущая такая попытка закончилась агрессией РФ и захватом трех украинских кораблей.

“Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря”, — заявил политик в ответ на вопрос о новых попытках украинских военных пройти через Керченский пролив.

Он добавил, что с этим вопросом «нельзя медлить». Киев предлагает партнерам Украины принять участие в переходе. По словам Турчинова, представителей ОБСЕ и других международных организаций пригласят наблюдателями на украинские корабли, «чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил».