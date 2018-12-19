Где в Беларуси проходил Ольгердов путь 1 19.12.2018, 18:41

Старый Ольгердов путь появился в результате походов Великого Князя Литовского на Москву в 1368, 1370, 1372 годах.

Через Глубоччину проходит дорога из Полоцка на Вильню - старый Ольгердов путь. Появился он в результате походов Великого Князя Литовского Ольгерда на Москву в 1368, 1370, 1372 годах. По этой дороге великий князь Ольгерд вел свои войска в поход. Во времена княжения Витовта этот тракт назывался Витовтов путь. Позже, состоянием этого тракта очень был озабочен король Речи Пасполитой Стефан Баторий, который также проходил войной на Псков по этому тракту. Проходит этот путь и через некоторые деревни нашего района: Прозороки, Зябки, Прошково, Плиса, Заборье и далее на Глубокое. И каждая из них, за исключением Прошково, носила в начале ХХ века статус местечка, пишет glubmusej.by.

В 1920-30-е гг., когда Западная Беларусь была под Польшей, по указанию польских властей Ольгердов путь начали мостить, т.е. укладывать камнями. Работы по благоустройству дорог и мостов в тогдашней Польше назывались "шароварки". В сборе камней и их укладке участвовало все окружающее население. Недалеко от Зябак, в урочище Нехристи, имелся пункт сбора камней: специальные коробки с номерами крестьяне должны были заполнить камнями разных размеров. Бруковались и прилегающие дороги, например, дорога к деревне Стуканы, которую называют "старая Кубличская дорога". Фрагмент этой дороги сохранился на сегодняшний день у деревни Малые Давыдки.

Выходец из этой местности Язеп Дроздович в 1923 году работал над созданием альбома "Голубичская пуща". Одна из его работ называется "Витовтовы мосты». Зарисованная художником местность, которую в народе называли Витовтовы мосты, художник изобразил максимально приближенно к реальности. Он стремился оставить на бумаге то, что память народная сохранила с 15 века. Количество дорог Витовта на землях Дисненщине даже трудно подсчитать. Они вели от столицы Великого княжества литовского в сторону Полоцка, Витебска, Лукомля. На рисунке Дроздовича - обычная лесная дорога через небольшой сосновый бор. Только старые курганы возле её, как напоминание о прошлых исторических событиях, войнах и сражениях наших предков за свободу и независимость родной земли.