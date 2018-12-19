Доходы россиян рухнули до уровней 2010 года 11 19.12.2018, 18:55

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Фото: DPA

Падение уровня жизни в России ускоряется стремительными темпами.

Предвыборный рост реальных располагаемых доходов населения, который профинансировали за счет выплат бюджетникам, осенью сошел на нет, к началу зимы сменился новым резким обвалом, передает finanz.ru.

По данным Росстата, за ноябрь кошельки россиян похудели на 2,9% - величину, которую официальная статистика не фиксировала с начала 2017 года.

Доходы за первые 10 месяцев после уточнения также оказались ниже, чем предполагалось. Рост в 0,6% пересчитали до скромных 0,2%, которые, тем временем, были полностью «съедены» новым падением в ноябре.

В результате показатель реальных располагаемых доходов - то есть сумма, которая остается на руках после инфляции и всех обязательных платежей - ушел в минус год к году (0,1%), продолжив длящийся уже пять лет тренд.

«В новейшей истории России столь длительного периода снижения доходов ещё не было, - отмечает директор аналитического департамента «Локо-инвест» Кирилл Тремасов. - Сейчас они примерно на 2% ниже уровня 2011 года и на 10% ниже пиковых значений середины 2014-го».

«В свете повышения налогов и ускорения инфляции очень высока вероятность того, что и в следующем году доходы продолжат снижаться, причём падение может ускориться», - предупреждает он.

Инфляция, съедающая заработки и обесценивающая сбережения, к середине декабря ускорилась почти вдвое - до 4% на фоне скачка цен на продовольствие, опередившего инфляцию в 2-40 раз.

При стагнирующей экономике жизнь в стране продолжит дорожать, говорит старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Из-за повышения НДС подорожают все товары и услуги; тарифы ЖКХ вместо одного раза поднимут дважды - на 1,7% в январе и 2,4% в июле.

Одновременно правительство снова поднимает акцизы на бензин, на 15-20% станет дороже ОСАГО, перечисляет Бодрова. В 3-8 раз вырастет тариф за упаковку продукции: экологический сбор будут платить производители пластмассовой, пластиковой и легкой металлической упаковки. «Это значит, что существенным образом (выше повышения ставки НДС) вырастут цены на замороженную продукцию, а также газированные напитки и молочные продукты», - говорит Бодрова.

Беднеющие люди экономят на всем: средний чек падает у всех крупнейших ритейлеров: у X5 - на 0,4%, "Магнита" - на 0,3%, у "Ленты" - на 0,2%. Суммарный оборот розничной торговли, хотя и вырос на 2,6% с начала года, но остается на 10,6% ниже уровней 2014-го, даже не смотря на то, что потребители набрали 1,5 триллиона рублей банковских кредитов, увеличив долг до беспрецедентного уровня (25% от денежных доходов).

Вернуться на прежний уровень жизни экономика сможет не раньше 2023-го, считает Тремасов.