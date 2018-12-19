Белорусы - Минтруда: Объявляем всенародные гуляния 2 января на площади 7 19.12.2018, 19:01

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Граждане Беларуси продолжают борьбу за выходной 2 января.

В Беларуси быстро растет число подписавшихся под петицией о переносе рабочего дня со 2 января.

В среду по состоянию на 18:50 по Минску количество подписей достигло более 13 с половиной тысяч.

Напомним, в тексте петиции говорится:

«В этом году Минтруда предложило сделать 2 января 2019 г выходным днем. Он приходится на среду, и если 2 января сделают нерабочим днем, то белорусов ждет 4 выходных дня подряд – с 30 декабря по 2 января.

График переносов рабочих дней и выходных опубликован. Правительством принято решение о переносе рабочих дней в 2019 году. Конкретные даты утверждены постановлением Совета министров Республики Беларусь от 15 декабря 2018 года №906.

Совмин решил, что 2 января 2019 г. выходного не будет. Впервые за много лет этот день будет рабочим.

Просим положительно пересмотреть решение о переносе рабочего дня с 2 января 2019 года на любую другую субботу».

Читатели Charter97.org и других ресуров активно комментируют идею чиновников заставить белорусов работать 2 января. Некоторые пользователи даже предлагают начать со 2 января акцию ненасильственного сопротивления и вообще перестать работать, пока власть не заявит о своей отставке. Предлагаем лишь некоторые комментарии белорусов за последние сутки:

«Давно пора отказаться работать не только 2-го января, но и 3, и 4, и 5, и до тех пор, пока нынешнее руководство страны не заявит о своей полной отставке».

«Дроздунские прикорытники вообще круглый год по 2 часа в день работают как их царь».

«Объявляем всенародные гуляния 2-го января на центральной площади».

«Если работа мешает отдыху, надо не работать. Зачем спрашивать у кого-то разрешения. Решите самостоятельно в своем коллективе или поменяйте коллектив, но не прогибайтесь перед АГЛы».

«Пора со 2-го января предъявлять и устанавливать свои - народные законы и порядки, хватит так существовать и плясать под кнутом больного и старого психа-шизика! Пора людям начать себя уважать!»

«Что бы еще платили за эту работу, а за эти копейки и выходить нет желания».

«Предлагаю 2-го всех чиновников через алкотестер (утром и вечером). Это ж сколько нормальных вакансий откроется».

«Белорусы, какой идиот у вас управляет страной? Может 1 января сделать рабочий?»

Один из пользователей поделился анекдотом про чиновников:

«- Если бы ты выпил бутылку водки, смог бы работать?

- Видишь, работаю.

-А две, смог бы работать?

- Свободно.

- А три?

- Работать, может и не смог бы, но руководить - запросто».

«Чиновники плешивого с «депутатами» как алкаши в семье, за них стыдно перед всем народом, пропивают с «друзьями» страну, нажравшись - как свинья, несут полную хрень, считая себя при этом кладезями мудрости, с бодуна становятся злобными и думают только о том, как бы найти еще на бухло, не стесняясь в методах».

«Самое время министрам выполнить прямое указание «президента»: - Министры должны не сидеть по кабинетам, а идти убирать навоз в колхозе! 2 января прекрасный день».

«Жулье у власти даст негласный указ всем руководителям 2 января усиленно проверять людей на алкоголь .Цель одна - побольше отловить и выгнать на улицу. Сами в это же время будут жрать пойло еще неделю.Этот капкан с выходными был продуманным заранее. И пострадает не одна сотня людей».