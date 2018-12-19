Сенаторы внесут в конгресс США резолюцию против «Северного потока-2» 1 19.12.2018, 19:09

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Также сенаторы призывают Трампа и союзников США дать решительный отпор российской агрессии в Черном море.

Группа американских сенаторов, объединяющая представителей обеих партий, внесет на рассмотрение конгресс резолюцию, призывающую отменить строительство газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы европейской энергетической безопасности, пишет The Hill со ссылкой на текст документа.

Резолюция, авторами которой выступили республиканец Рон Джонсон и демократ Дик Дурбин, также призывает президента Дональда Трампа и союзников США дать решительный отпор российской агрессии в Черном море, чтобы гарантировать свободу судоходства в Керченском проливе, передает РБК.

Сенаторы также призывают Трампа сотрудничать с конгрессом и союзниками США для обеспечения надлежащей политики, которая удержит Российскую Федерацию от дальнейшей агрессии и напоминают Трампу об обязанности вводить против России санкции по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

Законодатели также просят президента санкционировать «активную многонациональную операцию по свободе навигации в Черном море» и поддержать украинскую армию. Свои подписи под документом согласились поставить 40 сенаторов.

На прошлой неделе аналогичную резолюцию, призывающую страны Европы отказаться от строительства газопровода, приняла нижняя палата конгресса США. Конгрессмены также призывали Трампа ввести санкции против этого проекта в рамках CAATSA.

Похожую резолюцию также приняли в Европейском парламенте. «Поскольку Украина играет решающую роль в европейских сетях энергоснабжения, депутаты Европарламента осуждают строительство трубопровода «Северный поток-2» в обход Украины, так как это политический проект, который представляет угрозу европейской энергетической безопасности», — говорится в документе.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до побережья Германии.

Против реализации проекта выступает Украина, а также несколько европейских стран, в том числе Латвия, Литва и Польша.