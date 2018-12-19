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Белорусские футболисты останутся легионерами в российском футболе

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  • 19.12.2018, 19:16
Иллюстрационное фото

К этому вопросу решили вернуться позднее.

Футболисты из Беларуси сохранят статус легионеров в российском футболе. Как стало известно «СЭ», сегодня исполком РФС обсуждал этот вопрос по представлению Министерства спорта России, однако решение не принято. Таким образом, белорусы по-прежнему будут попадать под лимит на легионеров.

К этому вопросу решили вернуться позднее. В то же время рассмотрят статус и других легионеров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Предполагалось, что исполком внесет изменения в регламент. Это предложение Минспорт РФ сделал в конце ноября, аналогичная инициатива по отношению к хоккеистам из Белоруссии ранее была поддержана КХЛ и ФХР.


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