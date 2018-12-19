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Путин одобрил военную доктрину Беларуси и России

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  • 19.12.2018, 21:08
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Владимир Путин

Текст доктрины «союзного государства» не приводится.

19 декабря президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об одобрении военной доктрины «союзного государства России и Беларуси. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Доктрина представлена российским правительством. Ее текст не приводится.

«Считать целесообразным утвердить военную доктрину «союзного государства» постановлением высшего государственного совета «союзного государства», – сказано в распоряжении Путина.

В феврале агентство ТАСС сообщало, что проект военной доктрины прошел предварительное согласование в Беларуси.

Уроженец Беларуси, член Совета Федерации России Франц Клинцевич отмечал, что документ «союзного государства» «будет носить исключительно оборонительный характер». По его словам, у Беларуси и России в плане обеспечения безопасности должны быть общие интересы.


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