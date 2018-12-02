10 стран, куда приятно поехать зимой 1 2.12.2018, 8:34

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На улице сейчас холодно и серо, в это время больше всего тянет к теплым морям и океанам.

Невольно задумываешься о том, чтобы сорваться куда-нибудь в теплые страны. Kp.by попросила менеджера по туризму агентства Sea View Travel Веронику Форис, составить для нас топ-10 теплых стран, куда белорусам можно поехать зимой.

- Следует сразу отметить, если вы хотите встретить Рождество, новогодние праздники и провести зимние каникулы у моря, нужно готовиться к тому, что цены будут существенно выше - минимум на $400 за путевку. К тому же с вас могут попросить доплату за праздничный ужин (в зависимости от класса отеля), вплоть до $150 на человека.

Поэтому, если цена для вас принципиальна, лучше лететь в первой половине декабря, накануне праздников, либо уже после 15 января.

Египет

Фото: pixabay.com

В Египте зимой тепло, можно комфортно купаться в море и загорать. Для белорусов эта страна - абсолютный хит, что вполне объяснимо. Лететь недалеко, в отелях повсеместно принята система «все включено», очень приятные цены. Сейчас можно найти тур на 10 - 11 ночей за $800 на двоих. В этом году самолеты начали летать в Египет из всех областных центров Беларуси.

Конечно, можно немного сэкономить и полететь из Киева - например, в горящий тур на завтра-послезавтра за $460 на 7 ночей. Но многие наши сейчас туристы не хотят рисковать из-за политической ситуации в Украине и предпочитают более спокойный и удобный вылет из Минска.

Виза за $25 ставится прямо в аэропорту в Хургаде. А в Харм-эль-Шейх и вовсе не нужна, если вы не собираетесь покидать Синайский полуостров на время отдыха.

ОАЭ

Фото: pixabay.com

Погода там прекрасная, температура в январе 24 - 26°. В этом году появились вылеты из Минска по очень выгодным ценам. Путешествие в Эмираты на двоих на 7 ночей из Минска можно приобрести за $800. Правда, питание в эту цену не включено, а ОАЭ - страна достаточно дорогая. Можно найти путевку из Москвы за $500 на двоих на 7 ночей с завтраками. Это, конечно, не отели на первой береговой линии со своим пляжем, лежаками и зонтиками, но все же!

Лучше заранее узнать, какие правила существуют в этом конкретном регионе, потому что есть пляжи, где не разрешают раздеваться до купальников. Ну и не следует забывать про сухой закон, ведь отдых без спиртного понравится далеко не всем нашим туристам.

Для оформления электронной визы требуется три-четыре дня. Через туроператора она будет стоить $85. Зато список документов минимален - достаточно паспорта и фотографий.

Вьетнам

Фото: pixabay.com

Очень популярная страна у российских туристов, поскольку курортный Египет для них по-прежнему закрыт. Виза во Вьетнам для белорусов не нужна. Страна дешевая и интересная, есть что посмотреть активным туристам, немало и отелей, которые идеально подойдут любителям ленивого пляжного отдыха. Можно лететь как с полным пансионом, так и без - во Вьетнаме вы всегда найдете где дешево и вкусно перекусить, не привязываясь к отелю. Никаких особенных норм и запретов для туристов в этой стране нет. Сейчас купить путевку на Фукуок на двоих на 7 ночей плюс ночь на перелет можно за $850. Либо в Нячанг 9 + 1 ночь - за $970. Из Минска выгодных авиарейсов во Вьетнам нет, потому вылет из Москвы.

Таиланд

Фото: pixabay.com

Многие туристы помнят, какие проблемы были с получением виз в эту страну в прошлом году. Поэтому на данный момент визу лучше делать только через туроператора - стоит она $55 - 60, делают ее не меньше трех недель. Важный нюанс: справка с места работы и выписка из банка должны быть на английском языке, либо придется делать нотариально заверенный перевод с русского. Путевка на двоих на 7 ночей с вылетом из Москвы сейчас стоит около $1000 (с завтраками).

В Таиланде есть что посмотреть, поэтому некоторые туристы предпочитают заказывать комби-тур, либо составлять индивидуальные пожелания - за отдельную плату.

Индия, штат Гоа

Фото: pixabay.com

Вы, конечно, наслышаны, что Индия очень своеобразная страна, и мнения о ней порой диаметральные. Одни говорят - грязно, другие восторгаются культурой, невероятным ощущением свободы и счастья. А еще считается, что в Гоа самые красивые в мире закаты. Если вы решились посетить Индию, лучше всего брать комби-туры и совмещать отдых с путешествием по этой удивительной стране. В отелях обычно включены только завтраки. Уровень сервиса, как правило, далек от европейского, так что сюда едут точно не за комфортом. Путевка на двоих на 7 ночей обойдется примерно в $570. Плюс виза, которая стоит для белорусов $100. Подача документов личная, во время которой вам проведут дактилоскопию. Многим туристам эти правила не нравятся, поэтому они сразу отказываются от Индии. Да и самолеты в Индию из Минска не летают.

Шри-Ланка

Фото: pixabay.com

Виза ставится либо по прилете в аэропорт и стоит $40, либо заранее онлайн - за $35. В этом году есть очень хорошая полетная программа из Беларуси, получается даже выгоднее летать, чем из других стран. Прямых рейсов из Минска нет, пересадка совершается в Киеве без длительного ожидания. Из Минска можно слетать в Шри-Ланку на 10 ночей на двоих за $1050 по «фортуне» (то есть ты заранее не знаешь, в какой отель тебя поселят). Если сравнивать с Москвой - примерно на таких же условиях можно купить тур за $1215.

Все достопримечательности находятся довольно далеко от побережья, поэтому путешествие хорошо брать комби-туром, чтобы посмотреть страну. Не следует забывать также, что Шри-Ланку омывает открытый океан, волны довольно сильные, так что купаться проблематично.

Китай

Фото: pixabay.com

Пока слабо освоенное белорусскими туристами направление, а зря! Хотя россиян там уже очень много. Виза белорусам в Китай с этого года больше не нужна. Есть прямой перелет из Москвы на остров Хайнань. Чем может привлечь остров туриста? Песчаные пляжи с пологим заходом в воду прекрасно подойдут для отдыха с детьми и просто любителям пляжного отдыха, богатый подводный мир Южно-Китайского моря порадует любителей дайвинга, здесь можно познакомиться поближе с буддийской культурой и насладиться красотой прекрасных парков.

Во многих отелях работает система «все включено», но в зависимости от региона можно брать и только завтраки. Даже зимой в Санье стоит хорошая погода. Крайне редко бывает, что туристы, приезжающие на курорт в эти месяцы, не могут загорать и купаться в море. Здесь в январе, самом холодном в году, температура воздуха днем составляет +20...+22°С, вода не успевает остыть и по-прежнему +23...+25°С. В декабре и феврале теплее, днем около +22...+25°С. Поездка обойдется в районе 1000 - 1100 у. е. на 8 ночей на двоих при питании «все включено».

Куба

Фото: pixabay.com

Туристы едут на Кубу окунуться в особую атмосферу последнего оплота социализма. Белорусам не нужны визы. Цены в этом году необычайно низкие - сейчас тур на 10 ночей +1 ночь на перелет обойдутся вам в $1660. Проживание в отеле 4 звезды на курорте Санта-Лусия с питанием «все включено». Вылет из Москвы. Прежде чем покупать тур, лучше почитать отзывы об отеле - там встречаются и такие, вокруг которых совсем никакой жизни, только море и песчаные пляжи. На Кубе очень старая отельная база, так что вас их уровень вряд ли впечатлит. На Варадеро подороже, зато есть где развлечься.

Доминикана

Фото: pixabay.com

В Доминикане фантастическая по красоте природа, лазурный океан, белый мелкий песочек и европейский уровень обслуживания. На 8 ночей из Москвы на двоих на 2 декабря сейчас есть горящая путевка за $1300 на «все включено». Это невероятная цена. Как правило, тур в Доминикану стоит около $2000 с проживанием в отеле 4 или 5 звезд по системе «все включено». Виза нужна, но национальную делать нет смысла, потому что она дорогая. В эту страну пускают, если у вас есть шенгенская виза типа C.

Мальдивы

Фото: pixabay.com

Считается, что Мальдивы - это лакшери-отдых. Дайвинг на Мальдивах один из лучших в мире из-за прозрачной бирюзовой воды, отсутствия опасных течений и множества подводных пещер и коралловых рифов. Увы, белорусы там все еще редкие гости - разве что очень богатые. Хотя сейчас можно найти тур на 8 ночей из Москвы за $1780 на завтраках. Правда, очень многое зависит от размещения - если вы хотите жить на островке, где практически нет туристов, это будет стоить минимум $2500 - 3000.

На Мальдивах есть определенные правила поведения для туристов. При посещении любых обитаемых островов (местные деревушки, столица г. Мале) не разрешена открытая пляжная или прозрачная одежда. Так что далеко не везде безнаказанно можно садиться в шпагаты топлес, как это любит делать Анастасия Волочкова.