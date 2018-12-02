Зачем белорусских милиционеров заманивают в РФ? 49 2.12.2018, 9:11

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Источник: caricatura.ru

Сотрудникам милиции настойчиво предлагают сменить место работы.

На днях сайт Charter97.org сообщил, что в Пскове вербуют белорусов на службу в российскую армию. Позже в редакцию «Хартии-97» обратился читатель:

- Вы пишете, что белорусы получают информацию о проведении набора кандидатов на военную службу в РФ. Я милиционер и получил СМС-сообщение о том, что УМВД (управление министерства внутренних дел — прим.Charter97.org) России по Псковской области приглашает на службу тех, кто отслужил в милиции Беларуси. Указанный номер телефона это +7 (8112) 661649. Что это такое? Откуда они знают номер моего служебного телефона? - возмущается читатель.

Сайт Charter97.org решил обратиться за разъяснением к экс-председателю Верховного Совета 12-го созыва и первому в суверенной Беларуси генерал-лейтенанту милиции Мечиславу Грибу:

- Скажу так, у нас нет единого гражданства с Российской Федерацией. Мы - граждане Беларуси, а граждане России проживают на территории РФ. Они, конечно, могут проживать и у нас, как и белорусы могут жить на территории России, но, подчеркну, в нашей милиции могут работать только граждане Беларуси. Россияне у нас в милиции не служат.

Могу предположить, что в России тоже должны принимать на службу только своих граждан. Почему же они сейчас обратили внимание на белорусов?

Знаете, а мне понятно почему. У них не хватает своих кадров. Россияне не хотят идти в полицию. Хотя там условия содержания значительно лучше, чем в Беларуси. Вероятно, белорусских милиционеров пытаются переманить, а потом каким-то образом сделать им гражданство.

- Несет ли это опасность для Беларуси? Ведь служившие в органах внутренних дел могут владеть, к примеру, секретной информацией. Как это можно воспринимать с точки зрения белорусской государственной безопасности?

- Дело в том, что каждый работник органов внутренних дел имеет право уволиться в любое время, когда захочет. Нужно подать заявление об увольнении, отработать недели две и можно уезжать куда угодно. Другое дело, что если он не отслужит положенный срок, то не получит никаких дивидендов.

Что касается секретной информации, то если он давал подписку о неразглашении, а потом чем-то поделится незаконным, то в отношении него будут действовать совершенно другие законы.

- Как вы оцениваете моральное состоянии современной белорусской милиции? Могут ли они соблазниться более высокими зарплатами в РФ и перейти на службу к тому, кто больше платит?

- Знаете, обо всех одинаково судить невозможно. Нельзя сказать, что вся белорусская милиция побежит, но и утверждать, что никто не побежит тоже нельзя. Кто-то согласится, а кто-то нет.

Конечно, если кто-то согласится, то не будет афишировать, а сделает втихую. Просто уволится и уедет. В общем, не думаю, что будет массовое бегство, но случаи не исключаю.

- Когда начались известные события на востоке Украины, очень большая часть Донецкой и Луганской милиции перешла на сторону новой российской администрации сепаратистских властей. Как вы оцениваете патриотическое состоянии белорусской милиции? Возможно ли такое у нас?

- Знаете, как говорят, не дай Бог, чтобы в нашей стране случилось что-то подобное на трагические события в Украине. К сожалению, в Беларуси может произойти тоже самое, а может быть и хуже.

Очень много, на мой взгляд, сотрудников органов внутренних дел настроены пророссийски. Вот этим уже все сказано.

- Как на настроение милиционеров влияет позиция главы МВД Шуневича, который открыл памятник российскому городовому и надевает форму НКВД на праздники?

- Как бы там ни было, в милиции и органах внутренних дел работают люди, которые имеют разные взгляды и убеждения. Большинство, конечно, пророссийски настроено, но есть и истинные патриоты Беларуси.

Конечно, у них там нет политических организаций, профсоюзов и говорить, что в милицейской среде есть или может быть что-то оппозиционное, к сожалению, на сегодняшний день не приходится.