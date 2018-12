Новый клип Арианы Гранде «сломал интернет» 17 2.12.2018, 9:23

Ариана Гранде

"Thank you, next" побил рекорд по скорости набора первого миллиона просмотров.

Новый клип американской певицы и актрисы Арианы Гранде "Thank you, next" "сломал интернет", сообщили в Twitter команды видеохостинга YouTube.

"Видео Арианы Гранде "Thank you, next" было настолько хорошим, что сломало интернет (или по крайней мере несколько задержало публикацию комментариев на YouTube", — пошутили представители сайта.

Клип опубликовали 30 ноября. Как отмечает Pop Crave, "Thank you, next" побил рекорд по скорости набора первого миллиона просмотров, которые он получил за 35 минут. По состоянию на 1.19 второго декабря видео посмотрели почти 55,5 миллиона человек.