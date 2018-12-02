Глава Пентагона: «До Путина явно плохо доходит» 15 2.12.2018, 9:49

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Джим Маттис

РФ продолжает нарушать международные договоренности.

Президент России Владимир Путин плохо понимает: РФ попыталась вмешаться в промежуточные выборы в США в прошлом месяце, как и в 2016 году, и нарушает международные соглашения.

Об этом заявил министр обороны США Джим Маттис во время форума по безопасности в Калифорнии, передает Reuters.

"Путин в прошлом месяце снова пытался запятнать наши выборы, и мы продолжаем наблюдать усилия в этом направлении. Он продолжает попытки подорвать демократические процессы, которые нужно защищать", - сказал глава Пентагона.

Об этом Маттис заявил на фоне отказа Трампа от встречи с Путиным на саммите G20 из-за агрессии России против Украины в Азовском море.

Так, Маттис назвал Путина "slow learner" (в переводе: плохой ученик, к которому туго доходит).

"До мистера Путина явно плохо доходит. Он не признает, что то, что он делает, на самом деле создает враждебность против его людей... Мы имеем дело с кем-то, кому мы просто не можем доверять", - сказал Маттис.