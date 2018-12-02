Белорусы и украинцы провели в Нью-Йорке акцию «Нет российской агрессии»2
- 2.12.2018, 10:01
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Акция прошла возле временного представительства России в ООН.
Как сообщил сайту Charter97.org белорусский демокатический активист Вадим Васильев, украинские организации Америки провели протест «Нет российской агрессиии» возле временного представительства РФ в ООН. Активное участие в мероприятии приняли белорусы из «Беларуска-амерыканскага задзіночання» (БАЗА).
В акции также принял участие лидер Консервативно-Христианской партии БНФ Зенон Позняк.