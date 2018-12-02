закрыть
2 декабря 2018, воскресенье, 12:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Белорусы и украинцы провели в Нью-Йорке акцию «Нет российской агрессии»

2
  • 2.12.2018, 10:01
  • 1,264
Фото: facebook.com

Акция прошла возле временного представительства России в ООН.

Как сообщил сайту Charter97.org белорусский демокатический активист Вадим Васильев, украинские организации Америки провели протест «Нет российской агрессиии» возле временного представительства РФ в ООН. Активное участие в мероприятии приняли белорусы из «Беларуска-амерыканскага задзіночання» (БАЗА).

В акции также принял участие лидер Консервативно-Христианской партии БНФ Зенон Позняк.


популярное за неделю

Мнение

Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Белорусские чиновники сыплются на мелочах
Белорусские чиновники сыплются на мелочах Ирина Халип
Черная пятница власти
Черная пятница власти Владимир Халип