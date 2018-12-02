Как лжегазовики грабят белорусов 9 2.12.2018, 10:19

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У брестчанки пытались выманить 250 рублей за «газовый оповещатель».

Брестчанка Ирина Морозова сообщила, что в начале текущей недели вечером в ее квартиру приходили некие люди, которые представились газовой службой, горгазом и в начале никаких подозрений не вызвали, пишет «Брестская газета».

«Позвонили в дверь, показали какие-то красные „корки“ с печатью похожие на милицейские, — пояснила Ирина. — Прошли на кухню, стали спрашивать про плиту, новая ли она, я ответила, да. Они сказали, что за это ставят мне плюсик. Еще о чем-то спросили, а потом говорят: а вот за то, что нет газового оповещателя, вам минус».

По словам нашей собеседницы, «газовиков» было двое. Выглядят они, как офисные работники, в белых рубашках, представительные.

«Один болтал без умолку, а другой все время молчал, — отметила Ирина. — Было сказано, что вообще такой прибор стоит 599 рублей, но они сейчас устанавливают их по льготе, за 50% от этой суммы. Мол, деньги нужно уплатить сейчас, а установка будет чуть позже, может, через месяц. Предложили дать им бумагу и ручку, а они оставят номер телефона, куда надо позвонить, чтобы встать в очередь на установку оповещателя. Ну, лохотрон настоящий!».

Брестчанку насторожило то, что требовали налом огромную сумму и что визиток у них нет. Телефон, по которому можно связаться с ними, на бумажке написали.

«Я им ответила, что сумма слишком большая, мол, еще подумаю, — добавила Ирина про то, чем закончилась история. — Они и ушли ни с чем. Проходит пара дней, я иду с работы и вижу этих мужчин у домофона, пытаются в подъезд войти. Спрашиваю, что не всех обошли еще. Они делают вид, что не понимают меня или правда память девичья. Я говорю, что они у нас уже были. После этого они куда-то быстро улетучились, больше в наш подъезд не пошли».

В ПУ «Брестгаз» ответили: слышали, что ходят по квартирам некие люди и предлагают брестчанам приобретать газоанализаторы, и не только их.

«Есть разные модели сигнализаторов загазованности, но цены, конечно же, на данные приборы в розничной торговле значительно ниже, в сравнении с теми по каким предлагают их купить эти люди, — прокомментировал ситуацию заместитель главного инженера Виктор Жолнерук. — Они никакого отношения к нашему управлению не имеют. И по поводу того, что они называют себя работниками „Брестгаза“, у нас достоверной информации нет. Мы слышали, что представляются они компанией „Газбезопасность“, а это вовсе не „Брестгаз“. Люди могут путать, услышав слово „газ“, сразу связывают его с нами».

По словам заместителя главного инженера, у людей есть право потребовать удостоверение у того, кто пришел к ним в дом, а не смотреть на него издалека и гадать, кто это. Нужно попросить показать документ так, чтобы было видно, что в нем написано.

Что касается продажи сигнализаторов загазованности, то представители «Газбезопасность» торгуют не только ими. Покупать брестчанам то, что им предлагают или отказаться, — это личное дело каждого. Повлиять на ситуацию в целом здесь невозможно.

«Наши сотрудники никогда таким образом не действуют, — заверил Виктор Жолнерук. — У нас есть график проведения технического обслуживания газоиспользующего оборудования, который установлен нашими нормативными документами. Накануне его проведения мы вывешиваем соответствующие объявления, чтобы жильцы знали, что придут наши специалисты, и должен быть обеспечен доступ в квартиры. Если, к примеру, у человека есть в эксплуатации проточный водонагреватель, то наш работник может лишь порекомендовать приобрести ему сигнализатор угарного газа в нашем магазине или в другом месте. Но такого, что вот вам прибор, а вы давайте мне на руки определенную сумму, — такой ситуации точно быть не может».